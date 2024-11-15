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DTO kuruyemiş sektörünün paydaşlarını 2. kez Denizli'de buluşturdu

DTO Başkanı Uğur Erdoğan:

"Fuarlar üretim, istihdam ve satışın en etkili unsurlarından bir tanesidir"

" İzmir, Antalya, Denizli, Aydın ve Uşak bölgesindeki oda başkanlarıyla istişareler ederek, Ege Bölgesinin tüm sektörlerde daha etkin, daha güçlü, daha rantabl hale getirmek için çaba ve gayretimizi göstereceğiz"

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen Denizli 2. Kuruyemiş ve Makinaları Fuarı, 5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip Türkiye kuruyemiş sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. Artan fuar sayısını bölgesel fuarlarla sürdürmek istediklerini belirten DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Fuarlar üretim, istihdam ve satışın en etkili unsurlarından bir tanesidir" dedi.

Denizli Ticaret Odası'nın desteklediği Snack Expo 2024 Denizli 2. Kuruyemiş ve Makinaları Fuarı, EGS Park Fuar Alanında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, meslek kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı.

Atıştırmalıklar, kuru yemiş, kuru meyve, cips, kahve, çikolata ve şekerleme imalatı, ihracatı, ithalatı, toptan ve perakende satışıyla uğraşan firmaların yanı sıra kuruyemiş makinaları sektörünü ikinci kez buluşturan fuar ilk günden yoğun ilgi gördü. Katılımcıların kuruyemiş sektörü ve makinaları alanındaki son teknolojik gelişmeleri de yerinde görme fırsatı bulduğu fuar 17 Kazım Pazar gününa kadar açık kalacak.

Denizli'nin her geçen gün sektör çeşitliliğini artırarak fuar sayısını artırmaya başladığına işaret eden DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde de yurt içi ve yurt dışı programlarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Kuruyemiş ve Makinaları Fuarı, Denizli açısından da ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye ihracatına baktığımızda 5 milyar dolar civarında kuruyemiş ihracatını gerçekleştiriyoruz. Denizli'mizde her geçen gün kuruyemiş makinalarını yapma noktasında ve aynı zamanda makine üretimi noktasında ihracata, üretime ve sanayiye katkısını artırarak devam ettiriyor. Bizim amacımız ve gayretimiz fuarları güçlü ve etkin hale getirmek. Zaman zaman bazı türbülanslar olsa da fuarları yurt içi ve dışında artırarak devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Çünkü fuarlar satış ve üretimin en etkili unsurlarından bir tanesidir. Denizli'de 3 yıl öncesine kadar kuruyemiş, kuruyemiş makinaları ve otomotiv fuarı gibi birçok fuar yoktu. Ama bugünkü noktaya geldiğimizde sektör çeşitliliğimizi artırdığımızda fuar organizasyonlarının da arttığını görüyoruz. Bu fularların artması üretim, istihdam ve ihracata güçlü anlamda katkı veriyor" dedi.

"Bundan sonraki süreçte bölgesel fuarlar düzenleyeceğiz"

Denizli Ticaret Odası olarak fulara katılım ve desteklemeye önem verdiklerinin altını çizen Başkan Uğur Erdoğan, "DTO olarak fuar organizasyonlarını destekliyoruz. Hem katılım hem de stant açma noktasında desteklerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bölgesel anlamda fuar organizasyonları gerçekleştireceğiz. Yani İzmir, Antalya, Denizli, Aydın ve Uşak bölgesindeki oda başkanlarıyla istişareler ederek, Ege Bölgesinin tüm sektörlerde daha etkin, daha güçlü, daha rantabl hale getirmek için çaba ve gayretimizi göstereceğiz. Bugün tüm belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütlerimizin burada olması son derece önemli. Bu işi sahiplenme açısından önemli. Eksik, aksat giden yönlerimiz varsa bunları da hep birlikte masaya yatırıp, bu problemleri çözmek için istişarelerimiz oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu fuar alanıyla ilgili olarak da bir görüşme sağlayacağız. Burayı daha faydalı ve kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.

"DTO olarak heyecan ve farkındalık oluşturuyoruz"

DTO olarak üyelerini fuarlarda yer alma noktasında sürekli teşvik ettiklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye ölçeğindeki odalar bazında bakıldığında Allah'a şükürler olsun ki Denizli'deki firmalarımızı ve üyelerimizi dünyanın dört bir tarafına en güçlü, en yoğun ve en etkin götüren kuruluşların başında geliyoruz. Bunda Denizli Ticaret Odasının 23 bin üyesinin olmasının yanı sıra Denizli'de üretilen, yapılan ve satılan her türlü ürün alanında üyelerimiz olduğu için bizim elimiz oldukça güçlü. Fuarlarda nitelik, nicelik ve satışın yanında orada bir heyecan ile farkındalık oluşturma açısından da Denizli Ticaret Odasının fuarlarda yer alması büyük önem taşıyor. Bugün de bu fuara Denizli Ticaret Odası ailemizden, yönetimimizden, kadın kolları ve gençlik icra kurulumuz ile bunların dışında meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte güçlü bir şekilde katılım sağlıyoruz. Fuarda yer alan başta Denizlili firmalar olmak üzere şehir dışından gelip stant açan tüm firmalara teşekkür ederiz"

Katılımcılara kazançlı bir fuar dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da "Kuruyemiş sektörünün büyümesi bizi sevindiriyor. Leblebi deyince aklımıza Denizli geliyor. Denizli kuruyemiş makinalarını üretmede de iddialı. Fuarlar çok kıymetli. Hem ürünlerin hem de Denizli'nin tanıtımı adına. Fuar alanını düzeltmek istiyoruz. Bu konudaki istekleri dikkate alıyoruz. Fuarlara daha çok destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik ve sosyal gelişme önem verdiklerinin altını çizen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Şehre katma değer katan herkese omuz veriyoruz. Fuar alanımız ile ilgili bazı istekler var. Fuar alanını düzeltmek bizim işimiz. İş dünyası oda ve birlik başkanlarımızla bir araya gelerek bu fuar alanı nasıl düzenlenir konuşacağız. Kuruyemiş ve makinalarının bu kentte böylesine önemli bir potansiyeli sahip olması bizim için çok sevindirici ve önemli" şeklinde konuştu.