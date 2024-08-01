DTSO Meclis Toplantısında Teknoparklardaki Firmalara İstisnaların Devamı Gündeme Getirildi - Son Dakika
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DTSO Meclis Toplantısında Teknoparklardaki Firmalara İstisnaların Devamı Gündeme Getirildi

DTSO Meclis Toplantısında Teknoparklardaki Firmalara İstisnaların Devamı Gündeme Getirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı'nda, DTSO 5. meslek komitesi üyelerinin yer aldığı Teknoparklardaki firmalara uygulanan istisnaların devam ettirilmesi konusu ele alındı. Meclis toplantısında ayrıca, Düzce Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların taleplerinin TOBB ve ilgili bakanlıklara iletilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

01.08.2024 13:06
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) olağan Meclis Toplantısı, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. DTSO 5. meslek komitesi üyelerinin ekseriya yer aldıkları Teknoparklardaki firmalara uygulanan istisnaların devam ettirilmesi konuları gündeme getirildi.

Olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Tanju Acar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, toplantının ilk gündem maddesi olan Yönetim Kurulu Faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı. Erdoğan Bıyık, "Bu ay içinde; TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB çatısı altındaki 365 Oda/ Borsa'nın Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldik. Toplantıda ülke genelinde yaşanan mavi yakalı çalışan sorununa çözüm önerilerimizden biri olan yabancı uyruklu çalışanların sigortalanması konusunu gündeme getirdik. Bakanımız bize bu konuda çalışmalarının olduğunu, konuyu gündeme taşımamızdan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. 15 Temmuz günü Mobil Mutfağımız ile hem Büyük Cami önünde lokma ikramında bulunduk hem de Anıtpark'taki programlar boyunca pilav ve aşure ikramlarında bulunduk. Titizlikle çalışmalarını sürdürdüğümüz Düzce Gümrük Müdürlüğü için Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanı Mahmut Çakmak ile Düzce'de bir araya geldik. Bir çok etkinliğe katıldık" dedi.

Devam etmeli

Meclis toplantısının devamında, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 5. Meslek Komitesi'nde alınan ve Yönetim Kurulu tarafından Meclise havale edilen komite talepleri, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe meclis üyelerine aktardı. Taştepe, "Yönetim Kurulu Başkanımız Erdoğan Bıyık'ın da yönetiminde yer aldığı ve önemli gelişme kat ettiği görülen Düzce Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalarımız ile tüm Türkiye genelinde aynı sektörlerde ve teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların ortak taleplerini TOBB'a ve ilgili bakanlıklara aktarmaya, kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Buna istinaden; Bağlı bulunduğumuz 5. Meslek Komitesi toplantılarında, özellikle bilgi teknolojileri üzerine faaliyet gösteren üyelerimizin bizlerden talep ettiği bazı yasal düzenlemeler var. Bu yasal düzenlemeler hakkındaki görüş ve önerilerimizi listeleyerek TOBB ve ilgili bakanlıklarla paylaşılmasını talep ediyoruz. Bu aşamada da siz kıymetli meclis üyelerimizi hazırlamış olduğumuz çalışma hakkında bilgilendirmek istedik. İçinde bulunduğumuz sektördeki devlet destek ve teşvikleri her geçen gün kısıtlanmakta ve kaldırılmakta. Bu durum, AR-GE ve İnovasyon odaklı çalışan, maliyetleri hali hazırda çok yüksek olan firmalarımızın uygun çalışma şartlarını sağlamalarında engel teşkil etmektedir. Bu durum rekabetçi olmalarına ve piyasada tutunmalarına da engel olmaktadır. Teknokent Kazanç istisnasının kaldırılması, Teknokentler ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışma imkanı getirilmesiyle bu alanlarda çalışanların kontrol edilebilirliğinin azalması nedeniyle Teknokentler ve Ar-Ge merkezlerinde çalışanlara uygulanan istisnanın brüt asgari ücret tutarının beş katı (100.012,50 TL) olarak bir üst sınır getirilmesi, ilgili sektörlerdeki KDV istisnası indirimi imkanının kaldırılmasının gündemde olması, Hisse senedi ve ortaklık payları alım-satım kazanç istisnasının yeniden düzenlenmesinin gündemde olması, Startup şirketlerindeki hisse senedi opsiyonlarında vergisel kolaylık sağlanması, Teknoloji Geliştirme Bölgesi işletmesi yönergelerindeki personel başı zorunlu alan gereklilikleri, Teknokent Bölgelerindeki kira ve işletme giderleri konularında komitemizin yapmış olduğu ve sektördeki birçok üyemizden alınan geri dönüşlerle oluşturulmuş olan raporu siz meclis üyelerimizin de olurlarıyla TOBB ve ilgili bakanlıklara ileteceğiz" ifadelerinde bulundu.

Meclis toplantısının son kısmında Temmuz ayı mizanları görüşülürken, serbest kısımda; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının hangi aşamada olduğu, teslim alınan mobil mutfak ve müdahale aracı tefrişatlarıyla ilgili yapılan araştırmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Düzce, Kamu, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTSO Meclis Toplantısında Teknoparklardaki Firmalara İstisnaların Devamı Gündeme Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DTSO Meclis Toplantısında Teknoparklardaki Firmalara İstisnaların Devamı Gündeme Getirildi - Son Dakika
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