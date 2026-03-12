Dubai\'de İHA Saldırısı: Yangın Çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki sivil bir binaya İHA isabet etmesi sonucunda binada yangın çıkarken, saldırıda yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları devam ederken, bu kez BAE'nin Dubai kentindeki sivil bir bina hedef oldu. Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Creek Harbour bölgesindeki bir binaya İHA isabet etmesi sonucunda binada yangın çıktığı bildirildi. Çok geçmeden yangına müdahale edildiği ve binadakilerin tahliye edildiği aktarılırken, alevlerin kısa süre içinde kontrol altına alındığı kaydedildi. Saldırı nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı. - DUBAİ