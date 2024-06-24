Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

Geniş Video İzle

Kilis'te seyir halinde olan düğün konvoyunda silah ile rastgele ateş edildiği iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

24.06.2024 03:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

Yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi

KİLİS - Kilis'te seyir halinde olan düğün konvoyunda silah ile rastgele ateş edildiği iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan bir düğün konvoyundan rastgele havaya ateş edildi. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Düğün konvoyunu durduran ekipler, gerçekleştirdikleri aramada ruhsatsız silah ele geçirdi. Şans eseri havaya açılan ateşte yaralanan olmazken, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti
Kaynak: İHA

Kilis, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:23 İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu
23:04 İznik Gölü’nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu İznik Gölü'nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu
22:34 Suudi Arabistan’da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301’e yükseldi Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
21:58 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma
21:39 Rusya’da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti
00:26 EURO 2024’te korkutan anlar Macar futbolcu baygınlık geçirdi EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi
00:07 Macaristan, son dakika golüyle İskoçya’yı 1-0 yenerek son 16 umutlarını sürdürdü Macaristan, son dakika golüyle İskoçya'yı 1-0 yenerek son 16 umutlarını sürdürdü
23:56 Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16’ya yükseldi Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16'ya yükseldi
23:17 TFF’den Türkiye’nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması
22:53 Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu’na sahip çıktı Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı
22:50 Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı
22:00 Ateşe resmen benzin döküyor Montella, Arda’nın elinden formasını aldı Ateşe resmen benzin döküyor! Montella, Arda'nın elinden formasını aldı
20:23 Mourinho özellikle istedi 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe’ye geliyor Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor
19:56 Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 03:21:21. #1.12#
SON DAKİKA: Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement