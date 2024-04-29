Dünya Dans Günü'nde farklı kültürler Büyükçekmece'de buluştu - Son Dakika
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Dünya Dans Günü'nde farklı kültürler Büyükçekmece'de buluştu

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Büyükçekmece Belediyesi Dünya Dans Günü kapsamında renkli dans gösterileri ve farklı dans kültürlerinin bir araya geldiği etkinlik düzenledi.

29.04.2024 12:20  Güncelleme: 12:26
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Dünya Dans Günü'nde farklı kültürler Büyükçekmece'de buluştu

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi Dünya Dans Günü kapsamında renkli dans gösterilenin ve farklı dans kültürlerinin bir araya geldiği etkinlik düzenledi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Dünya Dans Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinliğe ilgi ve katılım yoğun olurken farklı kültürlerden danslar öğrenen vatandaşlar hem Dünya Dans Günü'nü kutladı hem de unutulmaz bir gün yaşadı. Ortaya çıkan renkli gösteriler ise izleyenleri hayran bıraktı.

Sırbistan ve Bulgaristan'lı dansçılar izleyenleri hayran bıraktı

Dünya Dans Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Zumba, İzmir Zeybek, Modern dans, Flaminko gibi dans gösterilerinin yanı sıra Sirtaki, Roman dansları ve farklı dans branşlarında workshop düzenlendi. Etkinlikte renkli dans gösteriyle muhteşem şovlar yapan Sırbistan'ın Belgrad kentinden "Sveti Sava" dans grubu ve Bulgaristan'ın Pernik kentinden "Gravo" dans grubu izleyenleri hayran bıraktı. Gün boyu devam eden etkinliklere katılan Büyükçekmeceliler bir yandan dans ve müziğin ahengine kendilerini kaptırırken bir yandan da farklı kültürlerin danslarını renkli gösterilerini tanıma fırsatı buldu. Etkinliğin sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından yurt dışından katılan gruplara çiçek ve plaket takdim edildi.

Dünya Dans Günü\'nde farklı kültürler Büyükçekmece\'de buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Dans Günü'nde farklı kültürler Büyükçekmece'de buluştu - Son Dakika

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