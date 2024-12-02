Dünya Engelliler Günü'nde Bursa'da Dayanışma ve Farkındalık Vurgusu - Son Dakika
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Dünya Engelliler Günü'nde Bursa'da Dayanışma ve Farkındalık Vurgusu

Dünya Engelliler Günü\'nde Bursa\'da Dayanışma ve Farkındalık Vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda engelli bireylerin koşullarını iyileştirmek için gerçekleştirilecek projeleri duyurdu. Bozbey, herkesin eşit ve mutlu yaşadığı bir Bursa için birlikte çalışacaklarını belirtti.

02.12.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Büyükşehir Belediyesi'nin engelli personeli, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Mustafa Bozbey, "Hep birlikte engellerin olmadığı, herkesin eşit ve mutlu yaşadığı Bursa planlıyoruz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da çeşitli programlarla kutlanarak engellilerin yaşadığı sıkıntılara ve taleplerine dikkat çekiliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı da engelli bireyler için faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının ve Büyükşehir Belediyesi'nde görevli engelli personelin katılımıyla program düzenledi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli belediye personelleri, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, eğitmenler ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

"Eşit şartlara sahip olmalıyız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birbirimize güç vermek, dayanışma ve sevginin her türlü engeli aşabileceğini vurgulamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Engellerin ötesinde bir kenti birlikte planladıklarını ve birlikte yol aldıklarını belirten Başkan Bozbey, Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla Aralık ayı boyunca çeşitli etkinlikler ve çalışmalar düzenleyeceklerini açıkladı. Sadece bir gün değil her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Bozbey, "En büyük engel, zihinlerdeki ön yargılardır. Hepimiz aynı havayı soluyor, aynı çevreyi paylaşıyoruz. Dolayısıyla eşitiz ve eşit şartlara sahip olmalıyız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmek ve iş yerinde dezavantajlı çalışma arkadaşlarımızın haklarını gözeterek daha kapsayıcı bir çalışma ortamı kurmak bizim öncelikli görevlerimizden biridir. Bursa'mızda adil, katılımcı ve herkesin kendini değerli hissettiği yönetim anlayışımız doğrultusunda birlikte çalışıyoruz" dedi.

"Sizinle daha zengin ve anlamlıyız"

'Sürekli Engelsiz Yol Yardım Hizmetleri' (SEYYAH) projesi ile ortopedik engelli yurttaşların akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerinin tamir ve bakımlarını karşıladıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, "Şehir içinde ulaşım desteği veriyoruz. 17 ilçemizin tamamında lift donanımlı araçlarımız, ortopedik engelli yurttaşlarımızı hastane ve kamu kurumlarına ulaştırıyor. Bursa Engelsiz Kulüp uygulamamız ise özel ihtiyaçlı yurttaşlarımızın kentin imkanlarından faydalanmasını, bilgi ve teknolojiye erişim sağlamasına imkan sunan bir dayanışma ağıdır. Her alanda aktif rol alabileceğiniz projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Büyük bir ailenin fertleri olarak dayanışma ruhumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Sizin yanınızda olarak birlikte daha güzel yarınlara yürümekte kararlıyız. Sizinle daha zengin ve anlamlıyız. Hep birlikte engellerin olmadığı, herkesin eşit ve mutlu yaşadığı Bursa planlıyoruz. Sizlere güveniyor ve sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye'de ciddi oranda engelli bireyin bulunduğunu belirterek sorunların ancak empati yapılarak aşılabileceğini söyledi. Engellilerin hayatını kolaylaştırarak geleceğin inşa edilebileceğini ifade eden Öztürk, engelli bireylerle birlikte daha fazla farkındalık çalışmaları yapacaklarını dile getirdi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlattı. Başkan Mustafa Bozbey'in herkesin daha rahat yaşayabileceği engelsiz bir kent inşa etmek için çalıştığını söyleyen Yeşiltaş, ortak akılla daha yaşanabilir Bursa'yı tüm kesimlerle birlikte oluşturacaklarını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Engelliler Günü'nde Bursa'da Dayanışma ve Farkındalık Vurgusu - Son Dakika

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