Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Vurgusu - Son Dakika
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Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Vurgusu

Dünya Engelliler Günü\'nde Farkındalık Vurgusu

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) tarafından düzenlenen çelenk sunma töreninde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, günün kutlama değil farkındalık artırma günü olduğunu belirtti ve engelli bireylerin hakları için projeler üretme sözü verdi.

03.12.2024 14:51  Güncelleme: 14:54
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Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene katılan Başkan Acar Ünlü bugünün kutlama günü değil, farkındalığı yükseltme günü olduğunu belirtti.

Küresel çapta farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından 1992'den bu yana kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) tarafından çelenk sunum töreni düzenlendi. Törene Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katılarak bir konuşma yaptı.

"Projeler üreteceğiz"

Konuşmasında "Hep birlikte yaşadığımız toplumun eşit yurttaşı olan engelli kardeşlerimiz için bu eşitliği sağlayacak her türlü çalışmayı Marmaris Belediyesi olarak yapacağız" diyen Başkan Ünlü konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "3 Aralık Engelli Hakları Günü, bu bir farkındalık günü, Tulgay Başkanın kendi yaşadığı problemlerle ilgili işaret ettiği konudan hepimizin çıkarması gereken dersler var. Biz de bu sorunların farkındayız ama böyle günlerde farkındalığımız tabi ki daha çok artıyor. Biz de Marmaris Belediyesi olarak derneğimize bu güzel farkındalık çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Tabi biz de üzerimize düşeni yapacağız. Onların da bize verdiği güzel fikirlerle ortaklaşa projeler yapacağız. Bu konu hakkında bilinç oluşturmak çok önemli. Hep birlikte yaşadığımız toplumun eşit yurttaşı olan engelli kardeşlerimiz için bu eşitliği sağlayacak her türlü çalışmayı Marmaris Belediyesi olarak yapmaya devam edeceğiz"

"Derneğe ziyaret"

Törenin ardından ENABİRDER ofisini de ziyaret eden Başkan Ünlü burada da engelli yurttaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Her türlü ihtiyaçlarında yerel yönetim olarak bir kez daha yanlarında olduklarını hatırlatan Başkan Acar Ünlü, dernekte düzenlenen Umut Şenol ve Kenan Çelik'in doğum günü kutlamasına katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Vurgusu - Son Dakika

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