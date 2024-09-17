Dünya Temizlik Günü\'nde Efeler Belediyesi\'nden Büyük Temizlik Etkinliği

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Efeler Belediyesi, Dünya Temizlik Günü kapsamında Aydın'da düzenlenecek büyük temizlik etkinliğiyle çevre duyarlılığına dikkat çekmeye hazırlanıyor. Let's Do It Türkiye Aydın İl Temsilcisi Muhsin Bekir Altınkalem öncülüğünde yapılacak bu anlamlı etkinlik, vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlenmesini ve doğaya katkıda bulunmasını hedefliyor.

20 Eylül Cuma günü saat 14: 00'te Pınarbaşı Mesire Alanı'nda başlayacak olan organizasyon, Efeler Belediyesi'nin çevreye olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serecek. Etkinlik boyunca, katılımcılar hem doğayı temizleyecek hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bilinci aşılayacak.

Başkan Yetişkin, tüm Efeler halkını bu küresel harekete destek vermeye davet ederek, çevre temizliğinin önemine vurgu yaptı. Başkan Yetişkin, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Doğamızı ve çevremizi korumak, geleceğe bırakabileceğimiz en büyük miraslardan biri. Dünya Temizlik Günü'nde, Efeler halkı olarak doğamıza sahip çıkmak için Pınarbaşı Mesire Alanı'nda bir araya geliyoruz. Bu anlamlı günde hemşehrilerimi bizimle el ele vererek çevremizi temiz tutmaya ve daha sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışmaya davet ediyorum. Hep birlikte daha temiz, daha sağlıklı bir çevre oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu önemli etkinlikte, Efeler Belediyesi başta olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, TEMA Vakfı ve AKUT Arama Kurtarma Derneği gibi birçok kuruluş da iş birliği yapacak. - AYDIN