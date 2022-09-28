Dünyanın en mutlu ülkeleri listelendi! Türkiye'nin konumu hiç iyi değil - Son Dakika
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Dünyanın en mutlu ülkeleri listelendi! Türkiye'nin konumu hiç iyi değil

28.09.2022 10:57

2022 Dünya Mutluluk Raporu açıklanırken, Finlandiya 5'inci kez en mutlu ülke olarak listenin başında yerini aldı. Mutluluk raporu toplamda 146 ülkeyi kapsarken, Türkiye 112'nci sırada yer bulabildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporuna göre, dünyadaki en mutlu ülkenin Finlandiya olduğu belirlendi. Mutluluk raporu toplamda 146 ülkeyi kapsarken birçok farklı değerlendirme faktörü kullanıldı.

İSRAİL DE İLK 10'DA YER ALIYOR

Dünyanın en mutlu diğer 10 ülkesinin ise; Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Norveç, İsrail ve Yeni Zelanda olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN DURUMU PEK İÇ AÇICI DEĞİL

Geçtiğimiz yılın raporuna göre bazı ülkelerin yerlerinin değiştiği görülürken, Türkiye'nin 112'nci sırada yer aldığı saptandı. Böylelikle Türkiye'nin mutluluk endeksinde düşüş yaşadığı gözlenirken, listeye göre dünyanın en mutsuz ülkesi Afganistan olarak kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Finlandiya, Türkiye, Dünya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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