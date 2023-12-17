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Dünyanın ünlü bilim insanları termal turizm için Denizli'ye gelecek - Son Dakika
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Dünyanın ünlü bilim insanları termal turizm için Denizli'ye gelecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ işbirliğiyle düzenlenecek Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu, dünyanın ünlü bilim insanlarını ağırlayacak. Forum, termal turizmin geleceği ve Denizli'nin termal potansiyeli üzerine konuşmaların yapılacağı bir platform olacak.

17.12.2023 - 21:39,
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Dünyanın ünlü bilim insanları termal turizm için Denizli'ye gelecek

Termal turizmin geleceği Denizli'de konuşulacak

Başkan Zolan şifa arayanlara seslendi: "Denizli sizleri bekliyor"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ işbirliğiyle, dünyanın ünlü bilim insanlarının termal turizmi konuşacağı Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu, 11-12-13 Ocak'ta düzenlenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle 11-13 Ocak 2024 tarihleri arasında Denizli'de gerçekleştirecek Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu Denizli 2024'ün tanıtım toplantısı düzenlendi. Denizli'de termal turizme büyük katkıları olacak ve kısa süre önce açılışı yapılan Pamukkale Üniversitesi Termal Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve akademisyenler katıldı.

Prof. Dr. Kutluhan burada yaptığı konuşmada, 11-12-13 Ocak 2024'de düzenleyecekleri Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu'nun Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirtti. Uluslararası foruma özellikle termal turizm alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarını davet ettiklerini işaret eden Kutluhan, " Almanya'dan Lutz Lungwitz, İngiltere'den Maria Georga, Hırvatistan'dan Ernest Svazic, Hollanda'dan Marlies Boumnas, İspanya'dan Mario Crecenta, yine Almanya'dan Claudia Wagner, Çin'den Wolfang Georg Arlt Frgs Fras gibi isimleri ağırlayacağız. Onların bilgilerinden yararlanacağız" dedi.

Çalışmayı 3 konsept üzerinde yaptıklarını anlatan Kutluhan, "Birincisi bilimsel olarak termal turizm nedir? İkincisi pazarlama olarak nedir? Üçüncüsü ve en önemlisi de Karahayıt'ın tanıtımı" dedi. Tam kapasite çalıştığında günlük 500 hastaya hizmet verebilecek Pamukkale Üniversitesi Termal Rehabilitasyon Merkezi'nin hasta kabulüne başladığın anlatan Kutluhan, tesis hakkında bilgi verdi.

"Tarihin derinliklerinden gelen böyle bir güzelliğe sahibiz"

Termal sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale'nin geçmişine bakıldığında, insanların 2000 yıl önce Anadolu'dan, Avrupa'dan tedavi olmak ve ağrılarını dindirmek için buraya geldiğini söyleyen Başkan Zolan, "Tarihin derinliklerinden gelen böyle bir güzelliğe sahibiz. Biz istiyoruz ki tarih tekerrür etsin ve artık burası Anadolu'nun ve dünyanın dört bir tarafından tedavi olmak ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşmak için insanlarımızın tercih ettiği bir yer olsun. Bu noktada çalışmalarımız bugüne kadar devam etti. Bugün, Termal Rehabilitasyon Merkezi'mizin bitmiş olmasıyla bu konuda ivme alıp en üst seviyeye çıkacağımız fiziki imkanlara da sahip olmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Desteğe ihtiyacınız varsa Pamukkale sizleri bekliyor"

Denizli'nin termal sularının ve tesisin tanıtımı ile termal turizm konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan ile yaptıkları değerlendirme sonucu Uluslararası Termal Sağlık Turizm Forumu fikrinin ortaya çıktığını anlatan Başkan Zolan, "İnşallah dünyanın ve ülkemizin dört bir tarafından bu işin uzmanları 3 gün boyunca Denizli'mizde termal sağlık turizmi konusunda çalışmalar gerçekleştirecek. Bu forum, hem bilgi, hem tanıtım, hem de şifa arayan insanlarımıza ulaşma anlamında önem taşıyor. Ben buradan tekrar söylüyorum. Eğer fizik, tedavi ve termal rehabilitasyon konusunda bir desteğe ihtiyacınız varsa Pamukkale sizleri bekliyor, Pamukkale Üniversitemiz sizleri bekliyor, Denizli sizleri bekliyor. Burada her türlü alt yapıyı hazır" şeklinde konuştu.

Dünyanın ünlü bilim insanları termal turizm için Denizli\'ye gelecek
Kaynak: İHA
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