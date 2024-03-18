Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, BELMEK kurslarını yaygınlaştıracak

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye meslek edindirme kurslarında eğitim gören kadınlarla buluştu. Başkan Özlü, ziyaretinde, BELMEK kurslarını Düzce genelinde yaygınlaştıracaklarının müjdesini verdi.

AK Parti Belediye Başkan adayı ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye birimlerin yaptığı çalışmaları yerinde değerlendirmeye, özellikle vatandaşların birebir eğitim gördüğü çalışmalarla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Belediye meslek edindirme kurslarının (BELMEK) Aziziye Mahallesinde bulunan ana binasını ziyaret ederek açılan kurslarda eğitim gören kadınlarla bir araya gelen Faruk Özlü, kursların 8 nokta da 59 civarında kurs ile devam ettiği belirterek, "Şehrin tamamına yayılmaya bakacağız" dedi.

Belirli aralıklarla kursları ziyaret ettiğini paylaşan Özlü, "Ev hanımı kardeşlerimizin son derece mutlu olduklarını görüyorum. Dolayısıyla daha fazla kişiyi mutlu ve memnun edelim istiyorum. Kurslarımız hem sayısal olarak artacak hem de katılımcı sayısı ve çeşitliliği artacak" şeklinde konuştu.

Mevcut BELMEK binasının eski halini ve şimdiki durumunu kursiyerlerle paylaşan Başkan Faruk Özlü, "Düzce'de kalitenin yükselmesine ihtiyacı var. bu mekan olabilecek en iyi şekilde tanzim edildi. Ziyaretlerimizde hanım kardeşlerimizin mutlu olduğunu görmek beni de mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde mümkünse her bir mahallemizde meslek edindirme kursumuz olması için gayret sarf edeceğiz" dedi.

Kursiyerlere ortaya çıkardıkları ürünleri aynı şekilde çoklu olarak yapmaları için tavsiyelerde de bulunarak, ürünlerin pazarlama aşamasında kendisinin destek vereceğini ifade ederek, kursiyerlerin kumaş pazarına dair taleplerini dinledi ve Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan pazarın işlevini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi. - DÜZCE