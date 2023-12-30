Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni yılda huzur ve barış temennisinde bulundu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ülke ve dünya gündeminde önemli olayların yaşandığı 2023 yılının ardından yeni yılda felaketlerin yaşanmadığı, huzur ve barışın hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

BaşkanFaruk Özlü, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılı hem ülkemiz hem de dünya gündeminde önemli olayların tarih arşivlerinde yerini aldığı bir yıl oldu. Kayıpları ve kazanımları ile bir yılı daha geride bırakırken 2023'ün aklımızda kalan en önemli olayı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile on ilimizin yıkıma uğraması oldu. Zor günler geçirirken bölgedeki illerimizi tekrar ayağa kaldırmak için bizler de Düzce olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Yaşanan depremlerin izlerini silmeye çalışırken ülkemizin kuzeyinde devam eden savaş ve gerginliklere Filistin'de mazlum insanların haksız saldırılara uğraması eklendi. Uluslar arası garantörlük sıfatımız, en stratejik süreçlerde duruş ortaya koyarak dengeleri değiştiren aktör konumumuz sayesinde Filistin'in sesini tüm dünyaya duyurmaya çalıştık, gözü dönmüş şekilde soykırıma giden saldırılarına devam eden İsrail'e karşı ulusal boykot uygulamaları başlattık.

Son günlerde hain terör örgütü mensuplarının saldırılarında şehit verdiğimiz Mehmetçiklerimiz için yürek yangınımızı paylaştık. Şehadete yürüyen, vatan toprağını canı pahasına savunan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı aileleri ve milletimize bir kez daha sabırlar diliyorum.

Ülkemizde ve dünyada bunlar yaşanırken Düzce'mizde görev ve sorumluluklarımızı ihmal etmeden, her yaptığımız işe yenilerini ekleyerek hizmet düsturumuzu sürdürdük. Acısı ve tatlısı ile 2023 yılını geride bırakırken yeni bir yılın arifesinde tek temennimiz güzel ülkemiz ve Aziz Milletimizin afetsiz, savaşsız, daha refah ve mutlu bir hayat sürmeleridir. Bu duygu ve düşüncelerle her bir vatandaşımız için huzur ve mutluluk içinde hatırlayacağı bir 2024 yılı diliyorum. Allah vatanımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi korusun, yeni yılınız kutlu olsun." - DÜZCE