Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Şehrin Geleceği İçin Yatırımları İnceledi

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta sonu mesaisinde şehrin geleceğine yönelik yapılan yatırımları inceledi. Düzce'nin tanıtımı açısından önemli bir yer tutan Korugöl Tabiat Parkı üzerinde yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Özlü, "Burası her gün daha da güzelleşecek" dedi.

Başkan Faruk Özlü, hafta sonu mesainde şehre kazandırılan projelerin inceledi. Tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyen Özlü, şehrin imarı noktasında yapılacak çalışmalarda en ince ayrıntının değerlendirilmesi talimatını verdi.

Günün ilk ziyaretini Konuralp Antik Kentine gerçekleştiren Faruk Özlü'ye, Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ile Başkan Başdanışmanı ve Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan eşlik etti. Devam eden kazı çalışmaları ve son durum hakkında bilgi alan Özlü, bölgeyi ziyaret eden Düzce Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (DÜBİS) üyesi gençlerle de bir araya gelerek sohbet gerçekleştirdi.

Konuralp'e yapılan ek hizmet binasındaki çalışmaların son durumunu da yerinde gören Özlü, daha sonra Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) uygulaması ile yolu yapılan Korugöl Tabiat Parkı bölgesine geçti.

3 Yıldır çalışılan proje hayata geçti

Korugöl Tabiat Parkı ile bağlantıyı sağlayan 4,5 kilometrelik yolun tamamlandığını belirten Başkan Faruk Özlü, "Bu proje, yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projedir. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile bir protokol imzalamıştık. Buranın yolu, suyu, elektriği devlete, diğer yatırımları onlara ait olacaktı. Geçen sene elektrik getirdik. Yine su, devlet tarafından getirildi. Bu yıl da Özel İdari ile birlikte Düzce Belediyesi yolu tamamladı. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir yol. Bu yolun yapılmasında çözüm ortağımız olan Özel İdare'ye ve Valimize teşekkür etmek isterim. Çok güzel bir yol oldu. Burası, Düzce'nin cazibe merkezi olma potansiyeline sahip. 'Korugöl şöyle güzel, böyle güzel, şöyle yapılsa' filan diye yıllardır konuşulur. Başkaları konuşur ama biz yaptık" dedi.

"Korugöl, her gün daha da güzelleşecek"

Tabiat Parkı içerisinde yapılacak olan düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Faruk Özlü, "Önümüzdeki günlerde Korugöl içerisinde güzel bir restoran ve bungalov evlerimiz olacak. Konaklama imkanı olacak. Bu bölge ve etrafı Düzce'nin turizminin gelişmesine önemli katkılar sağlayabilecek bir yer. Bu dönem özellikle turizmin gelişmesine ve geçen dönem başlanan çalışmaların tamamlanmasına önem vereceğiz. Burası her gün daha da güzelleşecek. İçinde restoranları, konaklama yerleri ve çadırlarıyla, bungalov evleri ve karavan kampingi ile güzel bir konaklama alanı olacak. Düzce'mize hayırlı olsun. Projelerimizi tek tek bitiriyoruz. Biten projelerimizden birisi de Korugöl Tabiat Parkıdır" şeklinde konuştu.

Korugöl Tabiat Parkı'na gelen ailelerle ayaküstü sohbet gerçekleştiren Özlü'ye yolun yapılmasından ötürü memnuniyetlerini belirten vatandaşlar, teşekkürlerini iletti.

Hamidiye modern pazaryeri

Başkan Faruk Özlü'nün bir sonraki durağı Hamiye Mahallesi'nde kurulan modern pazaryeri oldu. Aynı zamanda haftanın iki günü kestane pazarı olarak da hizmet vermeye başlayan pazaryerinin son durumu ile alakalı inceleme gerçekleştiren Özlü, eksikliklerin bir önce giderilmesi için talimat verdi.

Modern sanayi sitesi

Faruk Özlü, daha sonra yapımı Düzce Belediyesi iştirak şirketi tarafından sürdürülen Modern Sanayi Sitesinin inşaat çalışmalarını inceledi. Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu ve Beltaş yöneticilerinin bulunduğu Özlü, site çalışmalarının detayları hakkında bilgiler aldı.

Asar projesi

Başkan Özlü'nün son durağı ise Türkiye Belediyeler Birliği ödüllü 'Asar Deresi Projesi' oldu. Şehri gerdanlığı olarak tabir edilen proje çerçevesinde tamamlanan yay şeklindeki köprülerin durumu, çevresel eklentiler ve peyzaj çalışmalarını inceleyerek, eksikliklerin hızlı şekilde giderilmesi talimatını verdi. - DÜZCE