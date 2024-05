Düzce Belediye Başkanı İşçilerle Sahada Buluştu

Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, talimatı ile birlikte özellikle sahada çalışan ve belediyenin dışarıdaki vitrini konumunda olan personellerin bağlı olduğu şirket, birim müdürleri ve sendika yöneticileri, sahaya inerek işçilerin talep, öneri ve çözüm konusundaki fikirlerini dinledi.

Başkan Faruk Özlü, yeni dönemde özellikle belediye çalışanlarının daha mutlu, huzurlu ve kuruma yönelik aidiyet duygularını geliştirecek çalışmaların sağlanması için projeler geliştirilmesini istedi. Alınan ortak kararda, saha personellerinin çalıştıkları yerde ziyaret edilmesi, varsa sorunları, önerileri ve sorunlara dair çözümlerin dinlenmesi konusunda fikir birliği sağlandı. Bu çerçevede Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Ali Kahraman, BelKa Genel Müdürü Erdem Yılmaz ve Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, Konuralp ve Bahçeşehir bölgesinde mezarlık ve yeşil alanları Kurban Bayramı'na hazırlayan işçilerle bir araya geldi.

"Mesafeyi daraltmak istedik"

Düzce BelKa İnsan Kaynakları Genel Müdürü Erdem Yılmaz, personelleri sahada tanımak ve çalışma ortamlarını yakından görmek istediklerini ifade ederek, "Bu tür ziyaretleri daha sık yapacağız. Hem sizleri ziyaret edelim, hem çalışma şartlarını görüşelim, sizin bir sıkıntınız veya şikayetiniz varsa bize sahada anlatın, birbirimizi tanıyalım, masanın arkasında durmayalım, sahaya inelim diyerek böyle bir karar aldık. Düzce bizim şehrimiz, belediye bizim belediyemiz. Aslında bir şehrin sahibi her zaman belediyedir. Bütün işi belediye yapıyor. Biz de bu kurumun temsilcisiyiz, çalışanıyız. Daha iyi şartlarda çalışma arzusunda herkes olur. Biz de buna katkı sağlamak adına ne katabiliriz konusunda görüşelim ve daha samimi bir ortamda konuşalım istedik. Mesafeyi daraltalım istedik. Gönül rahatlığı ile isteğinizi bana iletebilirsiniz. Yaptığınız çalışmalar için hem belediye başkanımız adına, hem şahsım adına size teşekkür ediyorum. Onun da selamını getirdim" dedi.

"Problem ortaya çıkmadan çözmek istiyoruz"

Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ise işçilerin yaşadıkları problemleri anında çözmek istediklerini ve ulaşılabilirlik konusunda da ciddi adımlar atacaklarını dile getirerek, "Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bizim sizi sahada ziyaret edip, tecrübe etmemizdeki amacımız biraz daha safları ve ilişkileri sıkı tutmak adına, aidiyet duygusunu geliştirmektir. Birbirimize en ufak bir durum için ulaşmak çok önemli. Her iki müdürüm burada. Bize ulaşmak daha kolay olacak. Problem ortaya çıkmasın diye mücadele ediyoruz. Sizin bizden ne isteğiniz var, neler yapabiliriz, pozitif olarak ne katkı sunarız bunları konuşmak için geldik" ifadelerini kullandı.

"Sizler değerli insanlarsınız"

İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Ali Kahraman da alın teri ile evine helal ekmek götüren her işçinin değerli olduğuna dikkat çekerek, "Şikayet ikiye ayrılır. Birincisi menfaat ve çıkar sağlamak için, bir de yapılan işin düzeltilmesi içindir. Yapacağınız her öneriyi biz şikayet olarak değil, öneri olarak kabul ederiz. Başımızın üstünde yeri var. Yaptığınız hiçbir işten mutsuz olmayın. Mutsuz olduğunuz zaman hiçbir işte başarılı olma şansınız olmaz. Bizim işimiz sadece eşimize, dostumuza, çoluk çocuğumuza helal rızık götürmek. Bunun için tek yapacağımız şey, elimizden gelen çabayı göstermek. Helal rızık kazanmanın tek yolu budur. Sizler çok güzel ve değerli insanlarsınız. Alın teri ile kazanılan her lokma çok lezzetlidir, baldan tatlıdır. Bir sıkıntı olduğunda mutlaka irtibata geçelim. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde işçilere tatlı ikram ederek, taleplerini dinleyen yöneticiler, gelen talep, istek ve çözüm önerilerini tek tek not aldılar ve en kısa sürede çözüme kavuşturacakları sözünü verdiler. İşçiler ise ziyaretten memnun kaldıklarını ve yeni yönetim anlayışı ile kendilerini Düzce Belediyesi'ne daha yakın hissettiklerini söylediler. - DÜZCE