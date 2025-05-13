Düzce Belediye Başkanı Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Öğrencilerle Buluştu

Düzce Belediye Başkanı Öğrencilerle Buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine kariyer ve kişisel gelişim tavsiyelerinde bulunarak deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte önemli projeler ve yerel yönetim uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

13.05.2025 18:05  Güncelleme: 18:07
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Özlü öğrencilere "Ne olursan ol, en iyisi ol" tavsiyesinde bulundu.

Başkan Faruk Özlü, Siyasal Kültür ve Gezi Topluluğu tarafından düzenlenen, "Belediye Başkanımız Öğrencilerle Buluşuyor" söyleşisinde Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Aydın, bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitimlerini daha anlamlı ve bütüncül bir şekilde sürdürülebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise, üniversitenin önemli bölümlerinin akredite edildiğini ve akreditasyon sürecinin başarıyla sürdüğünü ifade ettiği konuşmasında, üniversite olarak, öğrencilerin gelişimi için bu tür faaliyetleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

"Ne olursan ol, en iyisi ol"

Başkan Özlü'nün seslendirdiği, Türkiyem adlı şiirin ardından, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay'ın yönetiminde ki etkinliğin söyleşi bölümüne geçildi.

Konuşmasına, üniversite yıllarında kendisine rehber olan "Ne olursan ol, en iyisi ol" mesajıyla başlayan Özlü, gençlerin hangi meslekte olursa olsun, işlerini en iyi şekilde yapmalarının önemine dikkat çekti.

Savunma sanayisinden yerel yönetime uzanan bir kariyer yolculuğu

öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak yerel yönetimler, kamu politikaları ve kariyer planlaması konularında bilgi ve görüşlerini aktaran Özlü, hem merkezi hem de yerel yönetim deneyimlerinden yola çıkarak önemli bilgiler sundu. Kendi yaşamından da örnekler sunarak ilham aldığı kişi ve olaylardan söz eden Faruk Özlü, henüz yolun başında olan öğrencilere kişisel gelişimlerine katkıda bulundu.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ve interaktif bir şekilde gerçekleşen söyleşide, kariyer yolculuklarına ışık tutacak birçok önemli başlığa değinen Başkan Faruk Özlü, yerel yönetimlerde yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında konuştu.

Düzce Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların, yalnızca fiziksel altyapı projeleriyle sınırlı kalmadığını; eğitim, çevre, teknoloji ve sosyal yaşamı da kapsayan çok yönlü bir kalkınma anlayışında hareket ettiklerini ifade eden Özlü, şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projelere destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Öğrencilerin kamu yönetimi alanında uygulamalı bilgi edinmelerine imkan sağlayarak hem bilgi hem de ilham verici bir deneyim sunan "Belediye Başkanımız Öğrencilerle Buluşuyor" etkinliği, Rektör Sözbir'in, Başkan Özlü'ye çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kişisel Gelişim, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Faruk Özlü, Politika, Akçakoca, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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