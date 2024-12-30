Düzce Belediye Başkanı Özlü'den 2025 Yılına Umut Dolu Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediye Başkanı Özlü'den 2025 Yılına Umut Dolu Mesaj

Düzce Belediye Başkanı Özlü\'den 2025 Yılına Umut Dolu Mesaj

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2025 yılı için barış, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. 2024 yılında yaşanan zorluklara rağmen, yerelde Düzce için yeni hedefler belirlediklerini vurguladı.

30.12.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ülkemizin ve dünyanın gündeminde önemli olayların yaşandığı 2024 yılının ardından yeni yılda felaketlerin yaşanmadığı, sevgi ve barış ikliminin hakim olduğu bir 2025 yaşanması ümidine dikkat çekti.

Başkan Özlü 2025 yılı için yayımladığı mesajında "2024 yılında dünya ve ülke gündemimizde savaşları ve kayıpları konuşmaya devam ederken birçok önemli olaya da şahitlik ettik. Kuzey'de yaşanan gerginlik, İsrail'in durmak bilmeyen saldırıları ve mazlum Filistin'in işgal altındaki esareti devam ederken Türkiye olarak bölgedeki gücümüz ve garantör sıfatımız sayesinde özellikle Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanmasına vesile olduk. Bu yıl Suriye'de 60 yıldan fazla devam eden Baas Rejimi ve 13 yıllık iç savaşın ardından sona ermesinden, bölgedeki terör örgütlerinin güçlerinin kırılmasına kadar doğu sınırlarımızda güvenlik seviyelerimizi arttırdık. Ülkemizin top yekun büyük bir gelişme atağına girmesi açısından bu gelişmeler büyük önem arz etmektedir. 2024 yılı ülkemiz için birçok ilk'e imza attığımız yıl oldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Uluslar arası Uzay İstasyonu'na göndererek uzay ve astronomi konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Öte yandan en önemli savunma sanayi kuruluşlarımızdan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında vatandaşlarımızı ebediyete uğurladık. Dünya ve ülkemizin gündeminde bu gelişmeler yaşanırken yerelde ise bizim için en önemli konu; 5 yıldır sürdürdüğümüz belediye başkanlığı seçimlerinde Düzceli hemşehrilerimizin yeniden güvenoyunu kazanarak görevimize devam ettiğimiz Yerel Seçimler oldu. 2025 yılı itibari ve önümüzdeki 5 yıllık hizmet sürecimiz boyunca tıpkı bugüne kadar olduğu gibi tek amacımız Düzce'mize her şeyin en güzelini kazandırmak ve inşa etmek olacak. 2024 yılında ülkemizde ve dünyada acısı ve tatlısıyla birçok gelişmeyi geride bırakırken ümidimiz artık insanlığın üzerinde sevgi, huzur ve barış ikliminin hakim olmasıdır. 2025 yılında tek temennimiz Aziz Millet'imizin afetsiz, savaşsız, daha refah ve mutlu bir hayat sürmeleridir. Bu duygu ve düşüncelerle her bir vatandaşımız için huzur ve mutluluk içinde hatırlayacağı bir 2025 yılı diliyorum. Allah vatanımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi korusun, yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Faruk Özlü, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Özlü'den 2025 Yılına Umut Dolu Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Özlü'den 2025 Yılına Umut Dolu Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.