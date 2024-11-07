Düzce Belediye Başkanı Özlü, \'Mobilya Kent\' Projesi İçin İnegöl\'de Ziyarette Bulundu

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mega projesi 'Düzce Mobilya Kent' için Bursa İnegöl'deki mobilya satış merkezlerini ziyaret etti. Düzce'nin mobilya ve ahşap ürünleriyle yükselmesi için Düzce eşrafına ve iş insanlarına çağrı yapan Başkan Özlü, "Düzce neden bir mobilya kenti olmasın? Neden yılda 1 milyar dolar ihracat yapmasın?" dedi.

Başkan Faruk Özlü, kentin orman ürünleri zenginliğini katma değerli hale getirecek 'Mobilya Kent' projesi için Türkiye'nin mobilya üssü İnegöl'de ziyaretlerde bulundu. Başkan Özlü'ye, Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, Milli Emlak Müdürü Mehmet Habipoğlu, Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın ve iş adamı Mesut Sancaklı eşlik etti.

Özlü ve beraberindeki heyet, 225 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren ve 200 yerli üretici markasının bulunduğu Türkiye'nin ilk mobilya alışveriş merkezi Mobiliyum'u gezdi ve Mobiliyum Yönetim Kurulu Başkanı Talha Temur Han ile görüşüldü. Heyetin bir sonraki durağı ise İnegöl'ün önde gelen mobilya alışveriş merkezlerinden biri oldu. Burada, AVM Genel Müdürü Sedat Beşiktepe ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşmeler yapıldı. Ayrıca, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ da ziyaret edilen isimler arasında yer aldı.

"Düzce neden yılda 1 milyar dolar ihracat yapmasın?"

Başkan Özlü, ziyaretle ilgili olarak, "Türkiye'nin mobilya üssü İnegöl'ü ziyaret ettim. 2023 yılında 823 milyon dolar mobilya ihracatı gerçekleştiren İnegöl, ihtisaslaşma ve kümelenme konusunda örnek bir şehir. İnegöl'ün bu çalışkan ve azimli insanlarını tebrik ediyorum" dedi. Düzce'nin de orman ürünleri ve ahşap sanayisinde büyük bir bilgi birikimi ve tecrübesine sahip olduğunu belirten Başkan Özlü, "Düzce neden bir mobilya kenti olmasın? Neden mobilya ve ahşap ürünleriyle yılda 1 milyar dolar ihracat yapmasın? Düzce'nin iş insanları, eşrafı ve esnafları; neden yapmıyoruz?" ifadelerini kullandı.

İlk adımı 'Tasarımdan Ticarete Ahşap Zirvesi' organizasyonu ile atılan ve Anadolu otoyolu kenarında satın alınan 300 dönüm arazide uygulanması planlanan 'Mobilya Kent' projesinin mimari konsept tasarımı üzerinde de çalışmalar devam ediyor. - DÜZCE