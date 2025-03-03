Düzce Belediye Meclisi Mart Toplantısında 17 Gündem Maddesi Ele Alındı - Son Dakika
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Düzce Belediye Meclisi Mart Toplantısında 17 Gündem Maddesi Ele Alındı

Düzce Belediye Meclisi Mart Toplantısında 17 Gündem Maddesi Ele Alındı

Düzce Belediye Meclisi, mart ayı birinci birleşiminde çeşitli gündem maddelerini görüşerek komisyonlara havale etti. Toplantıda kira indirimleri, trampa işlemleri ve kredi talepleri üzerinde duruldu.

03.03.2025 16:58  Güncelleme: 16:59
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Düzce Belediye Meclisi, mart ayı birinci birleşiminde 17 gündem maddesini ele aldı. Gündem maddeleri komisyonlara havale etti.

Düzce Belediye Meclisi mart ayı birinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, bir önceki birleşime ait karar özetlerini kapsayan tutanak okunarak onaylandı. Toplantıda 17 gündem maddesi ele alındı.

Gündemin birinci maddesinde, Düzce Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası'nın ayın 4 günü Hamidiye Pazaryeri'nde kurulan Salı Pazarının dükkan ve tezgah kira ücretlerinde indirim yapılması talebi yer aldı. Yeniden gündeme gelen konu Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, genel bütçeli kurumların kullanmış oldukları veya imar planında üzerinde tahsislerin bulunduğu tamamı veya hissesi Düzce Belediyesi'ne ait parsellerin Düzce Belediyesi ihtiyaçları doğrultusunda trampa işlemlerinde kullanılması, bu iş ve işlemlerde Başkan Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi talebi görüşülerek İmar Komisyonu'na havale edildi.

Müteahhit ve piyasa ödemeleri için 48 ay eşit ödeme seçenekleri ile faiz dahil 141 milyon 150 bin 752 lira tutarında kredi talebinde bulunulması, kredi iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi talebi de oy çokluğu ile onaylandı.

İller Bankası'ndan 48 veya 60 ay eşit ödeme seçenekleriyle faiz dahil 290 milyon lira kredi talebinde bulunulması, kredi iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesini içeren gündem maddesi ise Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantının gündemindeki diğer gündem maddeleri ise; tahsis talebi, imar planı değişikliği, tahsis değişikliği, yapılaşma şartlarının belirlenmesi, itiraz ve yol boyu ticaret alanı düzenlemesine ilişkin oldu ve imar komisyonuna havale edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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