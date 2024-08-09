Düzce Belediye Meclisi\'nden kararlar çıktı

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Düzce Belediye Meclisi toplantısında 26 gündem maddesi karara bağlandı. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde 'Halk Oyunları Akademisi' kurulmasına karar verilirken, Ulaşım, Beltur ve Bahçeşehir A.Ş.'nin sermaye artırımları konusunda yürütülecek iş ve işlemler için Başkan Dr. Faruk Özlü'ye yetki verildi.

Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. birleşimi, Meclis Başkan Vekili Arb. Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda imar ağırlıklı 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ek ödenek konulması maddesinin oy çokluğu ile onaylandığı toplantıda, şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin talepler ele alındı.

Düzce Ulaşım Hizmetleri'nin sermayesinin 26 milyondan 106 milyona, Düzce Belediyesi Turizm İşletmeleri BelTur'un sermayesinin 30 milyondan 90 milyona, Düzce Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri'nin sermayesinin ise 6 milyondan 43 milyon liraya çıkarılması ve sermaye artırım bedeli yansıtılması konusunda yürütülecek iş ve işlemler için Başkan Faruk Özlü'ye yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis gündeminde Mezarlıklar Müdürlüğü'nün bazı gelir kalemlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin talep de ele alındı. Belediyenin sıra mezarlara ilişkin hizmetlerinin ücretsiz olduğu vurgulanarak, özel hizmet olarak adlandırılan aile mezarlarını kapsayan tarife değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki spor tesislerinin hizmet bedellerinde güncelleme yapılmasını öngören gelir kalemlerinde değişiklik yapılması maddesi ile norm kadro ihdası, norm kadro unvan ve derece değişikliğini içeren gündem maddesi oy birliği ile onaylandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline, Cumhurbaşkanlığı onayı ile Resmi Gazete'de yayınlanan karar gereği ücretsiz seyahat hakkı verilmesini öngören talep de 31 Aralık 2025'e kadar uygulanmak üzere oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyeleri, Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde Halk Oyunları Akademisi kurulmasını içeren talebi olumlu bularak onay verdi.

Meclis toplantısı imara ilişkin taleplerin görüşülmesi ile devam etti. Körpeşler Mahallesi'nde Düzce Belediyesi mülkiyetindeki parsellerin, özel mülkiyet statüsündeki parseller ile trampa yöntemi ile takas edilmesi oy çokluğu ile kabul edilirken, Konuralp Mahallesi'ndeki trampa talebi ise gerekli şartlar sağlanmadığı gerekçesi ile uygun görülmedi.

Tahsis değişikliği, yol düzenlemesi, imar planı değişikliği, yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi talepleri ile ilgili kararlar alan Belediye Meclisi, Düzce Kenti Revizyon ve İlave İmar Planı Plan Notlarının 25. Maddesinde hüküm değişikliği yapılması ve plan hükmü eklenmesi maddelerini de oy birliği ile onayladı. - DÜZCE