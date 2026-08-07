S ve T plaka devir işlemlerinde tarife değişikliği - Son Dakika
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S ve T plaka devir işlemlerinde tarife değişikliği

S ve T plaka devir işlemlerinde tarife değişikliği
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Düzce Belediye Meclisi, S plaka devir ücretini 20 bin TL+KDV, T plaka devir ücretini 35 bin TL+KDV olarak belirledi. Ayrıca 500 milyon TL kredi yetkisi, Millet Bahçesi 2 projesi, araç ve iş makinesi alımları ile yönetmelikler kabul edildi.

Düzce Belediye meclisi S plaka devir ücretinin 20 bin TL + KDV, T plaka devir ücretinin ise 35 bin TL + KDV olarak yeniden düzenlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Düzce Belediye Meclisi ağustos ayı ikinci toplantısı Başkanvekili Ali Dilber Başkanlığında Konuralp Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle başlayan toplantıda asfalt ve yol bakım işi için 60 ay vadeli 500 Milyon TL kredi çekilmesi konusunda Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi maddesi meclis üyelerinin oylamasının ardından meclisten geçti.

Millet Bahçesi 2 projesi işi için 100 Milyon TL, araç alım işi için 300 Milyon TL kredi talebi konularında Faruk Özlü'ye yetki verilmesi maddeleri de oylamayla birlikte kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde ticari araç devir ücretlerinde tarife değişikliğine gidilmesi konusu da görüşülerek S Plaka devir ücretinin 20 bin TL + KDV, T plaka devir ücretinin ise 35 bin TL + KDV olarak yeniden düzenlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

7 adet benzinli motosiklet, 2 adet 3 tekerlekli elektrikli motosiklet ve 1 adet elektrikli motosiklet alımı maddesi ile yine belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere; 4 adet ekskavatör, 1 adet lastikli tekerlekli ekskavatör 12 adet kazıcı-yükleyici, 1 adet greyder, 14 adet damperli kamyon, 2 adet kar bıçaklı tuz sericili damperli kamyon, 6 adet tek kabin kamyon tarzı iş makineleri ve kamyonların alım maddesi oy çokluğu ile geçti.

Aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik ve hizmet içi eğitim yönetmeliği, T plaka ve durak çalışma yönetmeliği, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik, İtfaiye Yönetmeliği ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği gündem maddeleri meclisin oybirliği ile kabul edildi.

İmar plan değişikliği başta olmak üzere yapı nizamı, yapı yaklaşma mesafesi, yol boyu ticaret ve itirazların görüşüldüğü gündem maddeleri de meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel S ve T plaka devir işlemlerinde tarife değişikliği - Son Dakika

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