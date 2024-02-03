Düzce Belediyesi 7 yeni mahalleye otobüs seferlerini başlattı

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Düzce Belediyesi, 7 yeni mahalleye düzenli otobüs seferlerini başlattı. Akyazı, Çerkez Taşköprü, Kirazlı, Gökçeköy, Mamure, Otluoğlu ve Ozanlar Mahallelerindeki vatandaşların şehir merkezi, hastane ve pazaryerine ulaşımı kolaylaştırıldı.

Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi Düzce Ulaşım yeni hatların hizmete girmesini sağlayarak, toplu taşıma ağını genişletiyor. Kısa süre önce Düzce Belediyesi sınırlarına katılarak mahalle statüsüne kavuşan 7 mahallede, 3 Şubat itibariyle toplu taşıma hizmetleri başladı.

Ayrıca; Atatürk Devlet Hastanesi ek hizmet binası olan Muncurlu Kadın Doğum ve Çocuk Acil bölümlerinin hizmete girmesi ile birlikte vatandaşların artan talepleri de göz önünde bulundurularak, bir hat daha hizmete alındığı. Arapçiftliği Mahallesi'nden kalkış yapacak olan 25C numaralı toplu taşıma aracı, pazar hariç haftanın altı günü belirlenen guzergah üzerinden Muncurlu Hastanesi'ne yolcu taşıyacağı bildirildi. - DÜZCE