Düzce Belediyesi Ahlat\'ta Malazgirt Zaferi etkinliklerine katıldı

Yerel

Düzce Belediyesi, Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü etkinliklerine katıldı. Otağ çadırında Düzce'nin folklorik ürün ve materyalleri sergilenerek, ziyaretçilere şehrin tanıtımı yapıldı.

Tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan ve Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmek için 26 Ağustos 1071 tarihinde kazanılan Malazgirt Meydan Savaşı'nın 953'üncü yıldönümü etkinlikleri Ahlat'ta düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen Malazgirt Zaferi'ni anma programının katılımcıları arasında Düzce Belediyesi de yer aldı.

Ahlat'ın Çarho mevkiindeki 150 bin metrekarelik Millet Bahçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı'nda Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Düzce çadırı hazırlanarak, şehrin tanıtımına yönelik folklorik ürün ve materyaller sergilendi. Düzce çadırı ilk günden ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Geleneksel sporlar, kültürel etkinlikler, dini merasimler ve çocuk etkinliklerinin düzenleneceği program 5 gün sürecek. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da teşrif edecek. - DÜZCE