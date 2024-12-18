Düzce Belediyesi, BATIKAF Fuarında Gençlere Kariyer Rehberliği Yapıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, BATIKAF Fuarında Gençlere Kariyer Rehberliği Yapıyor

Düzce Belediyesi, BATIKAF Fuarında Gençlere Kariyer Rehberliği Yapıyor

Düzce Belediyesi, Bolu'da düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (BATIKAF) standıyla büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin insan kaynakları şirketi Belka A.Ş.'nin çalışmalarıyla diğer belediyelere örnek olduğunu vurguladı.

18.12.2024 15:50  Güncelleme: 15:51
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DÜZCE(İHA) – Bolu'da düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (BATIKAF) Düzce Belediyesi standı büyük ilgi gördü. Düzce Belediyesinin istihdam politikaları örnek oldu.

Düzce Belediyesi'nin katıldığı BATIKAF kariyer planlarını yapmak isteyen gençlere rehberlik yaptı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda Bolu'da düzenlenen kariyer fuarında Düzce standı büyük ilgi gördü. Kariyer planlaması, iş yaşamı, geleceğin teknolojileri ve meslek seçimleri konularında bilgilerin aktarıldığı fuarda Düzce Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan stant gençlerden büyük ilgi görürken en dikkat çeken Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Şirketi Belka A.Ş.'nin çalışmaları oldu. Ayrıca istihdam ve iş gücü piyasasının durumu hakkında bilgilerin de paylaşıldığı fuarda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü önemli açıklamalarda bulundu.

"BELKA tüm belediyelere örnek bir kuruluştur"

İnsan kaynakları ve kariyer planlaması konusunda fuar düzenlemenin çok önemli olduğunu belirten Başkan Özlü, Belka A.Ş.'nin uzmanlık alanına vurgu yaparak tüm belediyelere örnek bir kuruluş olduğunu belirterek "Sadece insan kaynağı konusunda uzman hale dönüştürdüğümüz bir şirketimiz var. Bunun yanında tüm kurumlarımız ile bir araya geldik ve İş Kulübü kurduk. Bize gelen iş başvurularını buraya yönlendiriyoruz. Bugüne kadar 100 kişiden 40'ına iş bulduk. İnsanları işe yerleştirmek kalıcı ve sürdürülebilir bir projedir. Türkiye'de doğru insanın doğru işe yerleştirilmesi en önemli konudur. İş arayanlarla işçi arayanları birbiri ile buluşturuyoruz, bu çok önemli bir iş. Belka A.Ş bütün belediyelere örnek olacak bir kuruluştur" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, BATIKAF Fuarında Gençlere Kariyer Rehberliği Yapıyor - Son Dakika

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