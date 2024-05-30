Düzce Belediyesi Camileri Temizledi

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Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir merkezi ve mahallelerdeki tüm camileri köşe bucak temizledi. Cami temizlik ekibi, 63 mahalledeki 118 caminin temizliği için yeniden kolları sıvadı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı doğrultusunda, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ibadethanelerin temizliği için özel ekipler oluşturuldu. Ekipler, ilk etapta 56 mahalledeki 101 caminin şadırvanından duvarlarına, halı döşemelerinden pencerelerine, avizelerinden minberine kadar camilerin köşe bucak temizlenmesini sağladı. İlk tur temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, belediye sınırlarına yeni katılan mahalleleri de programa dahil etti. 63 mahalledeki 118 caminin temizliği için kolları sıvayan ekipler, bu çalışmalarını sürekli şekilde devam ettirecek. - DÜZCE