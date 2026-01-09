Dolandırılmayın uyarısı - Son Dakika
Dolandırılmayın uyarısı

09.01.2026 17:06
Düzce Belediyesi, belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak vatandaşlardan yardım parası talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Belediyenin herhangi bir sebeple para talep etmediği belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan duyuruda "Son günlerde belediye başkan yardımcılarımızın adını kullanarak vatandaşlarımızdan yardım parası talep edildiği tespit edilmiştir. Düzce Belediyesi'nin herhangi bir sebeple vatandaşlardan para talep etmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, insanların duygularını sömüren dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi. - DÜZCE

