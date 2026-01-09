Dolandırılmayın uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Düzce Belediyesinden yapılan duyuruda "Son günlerde belediye başkan yardımcılarımızın adını kullanarak vatandaşlarımızdan yardım parası talep edildiği tespit edilmiştir. Düzce Belediyesi'nin herhangi bir sebeple vatandaşlardan para talep etmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, insanların duygularını sömüren dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi. - DÜZCE