Düzce Belediyesi emniyet ve otogar kavşaklarında dönel kavşak düzenlemesini tamamladı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi emniyet ve otogar kavşaklarında dönel kavşak düzenlemesini tamamladı

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Düzce Belediyesi emniyet ve otogar kavşaklarında dönel kavşak düzenlemesini tamamladı
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Düzce Belediyesi, emniyet ve otogar kavşaklarındaki dönel kavşak düzenlemelerini tamamladı. Çalışmalarla iki bölgede trafik akışı güvenli hale getirildi, kavşaklara canlı ve kuru peyzaj uygulandı.

Düzce Belediyesi, asfalt çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde trafik akışının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi amacıyla dönel kavşak çalışmaları gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, emniyet ve otogar kavşaklarındaki düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Düzce Belediyesi, şehir merkezinde trafik yoğunluğunun yaşandığı ana caddelerde kavşak düzenlemeleri gerçekleştirerek, trafik akışının daha kontrollü ve düzenli olmasını sağlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Caddesindeki emniyet kavşağında ve 5734. Bulvar üzerindeki otogar kavşağında düzenlemeler tamamlandı.

Emniyet, hastane ve okul gibi önemli noktaların kesiştiği Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde başlatılan dönel kavşak çalışması, bölgedeki asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından bitirildi. 16 metre genişliğinde ve dört kollu olarak düzenlenen kavşağın üç girişinde araç trafiğini yönlendirmek amacıyla ayırıcı adalar oluşturuldu. Kavşağın merkezine 5 adet üç ponpon leyland dikilerek canlı peyzaj düzenlemesi yapıldı. Kavşak kollarında ise iklim değişikliğine bağlı kuraklık riski ve sulamadan tasarruf amacıyla kuru peyzaj uygulaması gerçekleştirildi.

Şehir içi trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri olan, Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali ile İsmetpaşa Ortaokulu'nun bulunduğu 5734. Bulvarda da dönel kavşak düzenlemesi gerçekleştirildi. 11 metre çapındaki kavşağın üç girişinde ayırıcı adalar oluşturuldu. Kavşak merkezine ekipler tarafından 245 biberiye, 200 loropetalum bitkisi dikilerek canlı peyzaj düzenlemesi yapılırken, ayırıcı adalarda ise kuru peyzaj uygulaması gerçekleştirildi.

Kavşak düzenlemelerinin tamamlandığı iki bölgede trafik akışı daha güvenli hale getirildi.

Kaynak: İHA
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