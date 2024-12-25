Düzce Belediyesi Evlilik Okulu Eğitimlerine Devam Ediyor

Yerel

Düzce Belediyesi aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi ve evlilik birliğinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi amacıyla başlattığı Evlilik Okulu eğitimlerine sağlıkçılarla devam etti.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi ve Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) iş birliğinde hayata geçirilen Evlilik Okulu, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Aile yapısının güçlendirilmesi, sağlıklı evliliklerin kurulması ve sürdürülmesi amacıyla düzenlenen Evlilik Okulu'nun Aralık ayı eğitimleri Atatürk Devlet Hastanesi hemşireleri ile personeline yönelik düzenlendi.

'Mutlu Olmak Çok Güzel, Mutlu Olmak En Güzel' sloganı çerçevesinde devam eden eğitimlerde, Uzman Psikolog Ersan Şimşek önemli bilgiler paylaştı. Katılımcılarla interaktif bir seminer yapan Şimşek, evliliğin güç savaşı ya da güç birliği olması konularında neler düşündüklerini sorarak karşılıklı sohbet eşliğinde merak edilenleri yanıtladı.

Ayrıca çiftlerin evlilik öncesi ve sonrasında karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgilendirme yapan Şimşek, sağlıklı iletişimin ve karşılıklı anlayışın önemini vurguladı. Katılımcılara evlilikte mutluluğu artıracak ipuçları sunan Şimşek, yaşanabilecek sorunların nasıl çözülebileceği ve çiftlerin birbirlerine nasıl destek olabilecekleri konularını da ele aldı.

Her ay farklı gruplara eğitimlerin düzenlendiği Evlilik Okulu, Düzce Belediyesi'nin 2024'te en çok ilgi gören sosyal belediyecilik faaliyetlerinden olurken kurumlar arası iş birlikleri kapsamında herkese ulaşmak için seminerleri kesintisiz sürdürdü. 2024 yılı boyunca düzenlenen 12 oturumda bin 430 kişiye ulaşan Evlilik Okulu yeni yılda da devam edeceği bildirildi. - DÜZCE