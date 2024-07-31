Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesi gençlik merkezindeki öğrencilere ziyaret gerçekleştirdi

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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Özellikle küçüklerin büyük ilgi gösterdiği itfaiye teşkilatının son misafirleri Bahçeşehir bölgesi gençlik merkezinde bulunan Kur'an Kursunda öğrenim gören öğrenciler oldu.

Kurs öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette itfaiye personeli, kaskları ve itfaiye üniformaları ile alanı gezen miniklere, itfaiyenin yangın ve diğer çalışmalarda kullandıkları ekipmanlarla ilgili bilgi verdi. Minik itfaiyeciler yangın hortumu ile su sıkarak hem eğlendi hem de yangına nasıl müdahale edildiğini uygulamalı olarak öğrendi. Program sonunda geziye katılan çocuklara 'Minik İtfaiyeci Başarı Belgesi' verildi. - DÜZCE