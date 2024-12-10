Düzce Belediyesi İtfaiye Personeline Psikososyal İlk Yardım Eğitimi

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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personele müdahale sırasında yardıma muhtaç kişilere psikolojik ilk yardımın ayrıntıları anlatıldı.

Düzce Belediyesi hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Farklı kurumlarla iş birliği halinde düzenli aralıklarla yürütülen eğitimler kapsamında Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü, Psikososyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğinde hazırlanan "Psikososyal İlk Yardım Semineri" Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile paylaşıldı. Acil müdahale durumlarında yaralı ya da kazazedelere psikolojik yaklaşım şekillerinin anlatıldığı seminerde personellerin sorduğu sorular da Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yanıtlandı. Kurtarma ve sonrasında afetzede ya da kazazedelerin sakinleştirilmesi yöntemlerinin de anlatıldığı seminer düzenli aralıklarla personele verilmeye devam edilecek. - DÜZCE