Düzce\'de Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Düzce Belediye Meclisi 2026 yılı Nisan ayı birinci birleşimi 45 gündem maddesiyle gerçekleştirildi. Meclis Başkan vekilli Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda komisyonlara üye seçimi de yapıldı.

Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı toplantıları başladı. 45 gündem maddesinin görüşüldüğü ilk birleşimde önümüzdeki başkanlık divanı, encümen üyeliği ile bir yıl süresince komisyonlarda görev alacak üyelerin seçimi de gerçekleştirildi. Konuralp Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı da ilk olarak Mart ayı meclis tutanak özetinin oylanması gerçekleştirildi. Ardından önümüzdeki 3 yıl için yapılan meclis 1. Başkanvekili seçimlerine geçilirken mevcut başkanvekili Av. Ali Dilber yeniden başkan vekilliği görevine seçildi. İshak Şengüloğlu ile Süheyla Şamandar'ın aday olduğu ikinci Başkan vekilliği seçimlerinde ise Şengüloğlu aldığı 21 oy ile ikinci başkanvekilliğine seçildi.

Daha sonra geçilen Katip üye seçimlerinde Muhammed Oğuzhan Çelebi ile Çağlar Yıkın asil üye olarak seçilirken, Ahmet Özdemir ve Uğur Gürsoy ise yedek üye olarak seçildi. Encümen Üyeliğine Fahrettin Yılmaz, Burak Coşkun ve Ahmet Özdemir seçilirken, Plan ve Bütçe Komisyonunda Mustafa Tok, Ahmet Biriktir, Erkan Özkasap ve Mehmet Ali Çelik, İmar Komisyonunda Nurullah Yıldız, Murat Ayyıldız, Uğur Gürsoy ve İbrahim İbrahimoğlu yer alacak. 5 yıllık İmar Programı Komisyonu üyeleri ise Mine Met, Dilale Seyyar, Muhammed Oğuzhan Çelebi ve Levent Esen oldu.

Hukuk Komisyonuna ise Servet Rutci, Mine Met, Özlem Kapoğlu, Gökhan Yiğit, Çağatay Alper Karaosmanoğlu seçildi. Aile ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ise Ayşe Nimet Özer, Özlem Kapoğlu, Çağlar Yıkın, Süheyla Şamandar ile Vedat Nair olurken, Düzce İli Katık Atık Birliği asil üyeliğine Servet Rutci yedek üyeliğine ise Dilale Seyyar seçildi.

Gündemin bir diğer maddesinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yapılan atamaya dair meclis üyelerine bilgi sunumu gerçekleştirilirken, ardından 2025 yılı denetim komisyon raporunun bilgi sunumu, 2025 yılı belediye faaliyet raporları görüşüldü.

İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 aracın şartlı bağışının görüşüldüğü diğer gündem maddesi de meclis üyelerinin oyları ile kabul edilirken, diğer gündem maddesinde görüşülen ve söz konusu araçların Almanya'dan getirilmesi için gümrük, yol ve sınır geçiş işlemleri için yurt dışı görevlendirme maddesi de kabul edildi.

15 Temmuz Şehidinin ismi verildi

Demetevler Mahallesi 4105. Sokak isminin, 15 Temmuz şehidimiz Ufuk Baysan'ın adının yaşatılması noktasında Şehit Ufuk Baysan Sokağı olarak değiştirilmesinin görüşüldüğü gündem maddesi başta olmak üzere görüşülen diğer maddeler ilgili komisyonlara havale edilerek toplantı sona erdi. - DÜZCE