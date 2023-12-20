 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce Belediyesi, Merkez Pazaryeri'nin ikinci etabının inşası için alan belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Belediyesi, Merkez Pazaryeri'nin ikinci etabının inşası için alan belirledi

Düzce Belediyesi, Aziziye Mahallesinde inşa edilen Merkez Pazaryeri'nin ikinci etabının inşası için alan belirledi. Aynı büyüklükteki yeni pazaryeri projesi, 3 ay sonra hizmete açılacak.

Düzce Belediyesi, Merkez Pazaryeri\'nin ikinci etabının inşası için alan belirledi
20.12.2023 - 17:19,  Güncelleme: 17:26
Abone Ol

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesinde inşa edilerek kullanıma açılan Merkez Pazaryeri'nin birinci etabı tamamlanırken mevcut pazaryerinde geçici yer ayrılan tuhafiyeciler için ikinci etabın inşa edilmesi için belirlenen alan kesinleşti. Aynı mevkide aynı büyüklükte inşa edilecek proje, çalışmaların başlamasından 3 ay sonra hizmete açılacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, pazaryerlerinin modern ve düzenli hale getirilmesi amacıyla başlattığı proje atağını geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Merkez Pazaryeri 1. etabı ve Hamidiye Mahallesinde inşası devam eden pazaryeri alanı ile sürdürüyor. Pazarcı esnafının daha modern, temiz ve düzenli alanlarda hizmet vermesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tuhafiyeciler için proje hazırlayan Başkan Özlü, konuyu detaylı görüşmek üzere Düzce Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Fatih Bostan, Düzce Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda esnafların talepleri ön planda tutularak tuhafiyeciler pazarının 2. etap olarak yeni pazaryeri alanı kavşağının karşısındaki yere inşa edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

"İnşaat başladıktan 3 ay sonra kullanıma hazır hale getireceğiz"

İlgili başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda Aziziye Mahallesinde inşa edilen Merkez Pazaryeri'nin karşısında belirlenen alanda aynı büyüklükte bir yapının daha yapılması kararlaştırıldı. Görüşmede pazarcıları temsilen bulunan oda başkanlarına "Esnaf kardeşlerimizin bizden beklentisi, talepleri ne ise ona göre bir proje hazırlayalım, memnuniyetlerini sağlayalım" diyerek söze başlayan Başkan Özlü; "Şehrimizin en önemli buluşma alanlarından biri pazaryerleridir. Aziziye mahallesinde inşa ederek geçtiğimiz günlerde kullanıma açtığımız Merkez Pazaryeri vatandaşlarımız ve esnafımız tarafından memnuniyet ile karşılandı. Bu bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Esnafımız rahat etsin, istediği işyerlerine kavuşsun istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 1. etabını tamamlayarak hizmete açtığımız Merkez pazaryerinin karşısındaki alanda taraflar olarak anlaştık. Şimdi bitirdiğimiz projenin 2. etabı için en kısa sürede burada inşaat başlayacak. İnşaat başladıktan 3 ay sonra burayı da tuhafiyeci esnafımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz sözleri tüm imkanlarımızı seferber edecek tutacağız. Bizlere destek olan oda başkanlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyorum, şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce Belediyesi, Düzce, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, Merkez Pazaryeri'nin ikinci etabının inşası için alan belirledi - Son Dakika


17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14
Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 17:50:33. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, Merkez Pazaryeri'nin ikinci etabının inşası için alan belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement