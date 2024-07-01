Düzce Belediyesi Millet Bahçesi\'ndeki Çocuk Parkını Yeniliyor

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onarım çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, Millet Bahçesi içerisindeki çocuk parkının zemini ile oyun gruplarını sil baştan yeniliyor. Parkta çocukların gelişimlerine destek olmak ve genel beceriler kazanmaları için aktivite panoları da yer alacak.

Düzce Belediyesi tarafından vatandaşların talepleri de dikkate alınarak yenilenen parklar, daha kullanışlı hale getiriliyor. İlgili birim müdürlüklerinin ortak çalışmaları ile Kent Park ve Melensu Parkın ardından, şehir merkezinin en büyük yeşil alanlarından olan Millet Bahçesinde de bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz ay ahşap oturma alanları ve beton yürüyüş yolları onarılan Millet bahçesinde, sıra çocuk oyun alanına geldi. 945 metrekare alana sahip parkta yürütülen çalışma ile toprak olan zemin kauçuk ile kaplanacak, çocuk oyun grupları da sil baştan yenilenecek.

Parkta doğa ile örtüşen renk temasına sahip kaydıraklı oyun grubu, dino tahterevalli, yaprak salıncak, tulumba salıncak, satranç masası, ağaç tırmanma, ip yılan denge, yılan denge, ip tırmanma ve kaplumbağa bank yer alacak. Ayrıca diğer parklardan farklı olarak aktivite panolarının yer aldığı labirent de kurulacak. Çocuklara ilgi çekici ve teşvik edici aktiviteler sunan eğitici ve öğretici oyun panoları, çocukların algı ve hareket gelişimleri, bilişsel gelişimleri, duygusal gelişimleri gibi genel becerileri kazanmalarına ve pekiştirmelerine katkı sunacak.

Çalışmalar nedeniyle kapatılan millet bahçesi çocuk oyun alanı, geçici süreyle hizmet veremeyecek. - DÜZCE