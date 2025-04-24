Düzce Belediyesi'nden İhtiyaç sahiplerine Kapsamlı Sosyal Yardım Programı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nden İhtiyaç sahiplerine Kapsamlı Sosyal Yardım Programı

Düzce Belediyesi\'nden İhtiyaç sahiplerine Kapsamlı Sosyal Yardım Programı

Düzce Belediyesi, 2025'in ilk çeyreğinde ev temizliğinden sıcak yemeğe, medikal yardımdan psikososyal destek hizmetlerine kadar binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı. 319 hastaya bakım hizmeti sağlayan belediye, 34 binden fazla sıcak yemek ve gıda kolisi dağıttı.

24.04.2025 21:21  Güncelleme: 21:24
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Düzce Belediyesi, ev temizliğinden sıcak yemeğe, medikal yardımdan psikososyal desteğe kadar birçok alanda binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı. 2025'in ilk çeyreğinde 319 hastaya bakım hizmeti, 830 kişiye psikososyal destek, 34 binden fazla sıcak yemek ulaştırıldı. Sosyal yardım kartı, gıda kolisi ve ikinci el eşya desteği ile dar gelirli aileler yalnız bırakılmadı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2025 yılının ilk üç ayında sosyal yardım ve destek faaliyetleriyle binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşarak önemli çalışmalara imza attı. Müdürlük; evde bakım hizmetlerinden psikososyal desteğe, sıcak yemek dağıtımından medikal yardımlara kadar geniş bir yelpazede vatandaşlara dokundu.

2025 yılı başından itibaren 319 hastaya öz bakım hizmeti sunan ekipler, bu hizmetleri düzenli olarak 10 günlük periyotlarla sürdürüyor. Ayrıca 431 haneye ev temizliği desteği sağlandı. 2016 yılında başlatılan ikinci el eşya kampanyası kapsamında ise 2025'in ilk çeyreğinde 5 aileye eşya yardımı ulaştırıldı.

Psiko-sosyal destekle 830 vatandaşa ulaşıldı

Sosyal çalışmacılar tarafından yürütülen psiko-sosyal destek görüşmeleriyle, 830 bireyin psikolojik ve sosyo-ekonomik iyilik halleri desteklendi. İlk üç ayda 800 gıda kolisi ve bin 212 sosyal yardım kartı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ramazan ayında 6 bin 162 adet iftar yemeği, yılın ilk çeyreğinde toplamda 34 bin 850 adet sıcak yemek dağıtıldı. Taziye evlerine ise 17 bin 592 adet pide ve ayran ulaştırıldı. Fazla Gıda Platformu'na kayıtlı firmalardan gelen sebze ve meyveler paketlenerek 81 aileye ulaştırıldı.

Hayır Çarşısı kapsamında 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağlanırken; kıyafet ve ayakkabı yardımları da devam etti. Düzce'de ikamet eden 0-3 aylık yeni doğum yapan annelere hediye edilmek üzere başlatılan "Yeni Doğan Hediye Paketi" projesi kapsamında 72 aileye bebek hediyesi ulaştırıldı. Ayrıca 3 farklı noktada hizmet veren bebek bakım kabinlerinden 61 kişi aktif olarak yararlanıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara 15 hasta yatağı, 5 tekerlekli sandalye, 15 hasta bezi, 141 hasta nakil aracı hizmeti, 1 walker ve 2 oksijen konsantratörü temin edildi.

Düzce merkezde bulunan 9 farklı Halk Ekmek Büfesi ile vatandaşlara standart buğday ekmeği ve glutensiz ekmek satış hizmeti verilmeye devam ediliyor.

Etkinlikler artarak devam ediyor

Yılın ilk üç ayında dini günler ve özel haftalarda gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşlarla sosyal bağlar güçlendirildi. Cami çıkışlarında ve sahada çalışan personele ikramlar sunuldu. Regaip, Miraç, Beraat ve Kadir gecelerinde; bayram ve kabir ziyaretlerinde ikramlık dağıtımları gerçekleştirildi.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda Alzheimer Gündüz Bakımevi sakinleri ziyaret edilerek bayram hediyeleri verildi. Ayrıca, Ramazan Bayramı öncesinde Muncurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşların öz bakımına destek olundu. Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında da lokma dağıtımı yapıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi'nden İhtiyaç sahiplerine Kapsamlı Sosyal Yardım Programı - Son Dakika

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