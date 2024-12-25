Düzce Belediyesi\'nden Kadın Üreticilere Destek Projesi

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Düzce Belediyesi'nin kadın üretimini destekleyen ve teşvik eden çalışmaları sürüyor. Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Ölmez Aslan'ın elçiliğini yaptığı, Düzce Belediyesi, Düzce İl Ticaret Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan projede kadın üreticiler eliyle atık derilerden Düzce'ye özgü tasarımlardan oluşan aksesuarların üretilmesi hedefleniyor.

Düzce Belediyesi, Düzce İl Ticaret Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi iş birliği ile kadın üreticilerin desteklenmesi ve ürün çeşitlendirmesi amacıyla bir proje hazırlanıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın eşi Pınar Ölmez Aslan'ın himaye ve elçiliğinde yapılan ilk görüşmede taraflar Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün misafiri oldu. Toplantıya Pınar Ölmez Aslan, Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, DÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Kartal ve Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü AB Proje Ofisi'nden Ebru Batum katıldı.

Kadın girişiminin desteklenmesi konu başlığı ile düzenlenen görüşmede atık deri malzemelerin değerlendirilmesi, Düzce'ye özel tasarım aksesuarların yapılması ve pazarlanması konuları konuşuldu. Kadın girişimcilerin faydalanıcı olması planlanan proje kapsamında Düzce Belediyesi çatısı altında hazırlanacak proje Japon Büyükelçiliği'ne sunularak deri malzemelerin üretimi için gerekli teçhizatın sağlanmasına imkan tanınacak.

Kadınların ekonomiye katkı sağlaması ve "Sıfır Atık" anlayışının geniş kitlelere ulaşarak farkındalık oluşturması beklenen proje için ilgili kadın kooperatifleri ile de görüşmeler yapılarak faaliyetler en kısa süre içinde başlayacak. - DÜZCE