Düzce Belediyesi, Ramazan Ayı Boyunca İstanbul'da Cami Gezileri Düzenliyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, Ramazan Ayı Boyunca İstanbul'da Cami Gezileri Düzenliyor

Düzce Belediyesi, Ramazan Ayı Boyunca İstanbul\'da Cami Gezileri Düzenliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla başlayan cami gezilerine toplam 874 Düzceli katıldı. Gezilere katılanlar en çok Ayasofya Camii Kebir'i ile Çamlıca Camii'nden etkilendiklerini dile getirdi.

26.03.2024 12:26  Güncelleme: 12:31
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü vatandaşlardan gelen talep üzerine Ramazan ayı boyunca İstanbul'a cami gezileri düzenlemesi talimatı vermişti. Ramazan'ın ilk günü itibariyle başlayan gezilerden toplam 874 Düzceli faydalanırken günübirlik gezilere katılanlar en çok Ayasofya Camii Kebir'i ile Çamlıca Camii'nden etkilendiklerini dile getirdi.

Düzce Belediyesi tarafından İstanbul'a düzenlenen cami gezileri her gün aralıksız devam ediyor. Ramazan ayının başlaması ile düzenlenmeye başlayan seferler kapsamında Düzce'den 874 kişi İstanbul'daki Eyüp Sultan Camii, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii Kebir'i ve Çamlıca Camii'ni ziyaret etti. Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşayan Düzceliler gezilerden duyduğu memnuniyeti anlatırken gezilerin düzenlenmesinde emeği olan başta Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. Günübirlik şeklinde ve rehber eşliğinde düzenlenen gezilerde iftar ikramı da yapılan konuklar memnuniyetlerini şöyle anlattı: "Başkanımızdan Allah razı olsun, çok güzel bir gün geçirdik. Hislerimi anlatamam çok mutluyum. Çamlıca Camii'ni çok beğendim. Görülmemiş bir şey yapılmış, orayı görünce ağladım. Bugünü hiç unutamayız, çok güzeldi. Her şey için belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz, mükemmel bir organizasyondu."

İnanç turizmi olarak düzenlenen gezilere Düzcelilerden yoğun ilgi olurken haftasonu günlerin de dahil edildiği gezilere ilişkin açıklamada bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayı sonunda gezilerin çeşitlendirilerek belirli aralıklarla düzenlenmeye devam edeceğini belirtti. Rezervasyonların dolu olduğu geziler Ramazan ayının kalan 15 günü boyunca da aynı rotada devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, Ramazan Ayı Boyunca İstanbul'da Cami Gezileri Düzenliyor - Son Dakika

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