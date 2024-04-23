Düzce Belediyesi Reklam Panolarına Türk Bayrakları Asarak Çocuklara Sürpriz Yaptı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Reklam Panolarına Türk Bayrakları Asarak Çocuklara Sürpriz Yaptı

Düzce Belediyesi Reklam Panolarına Türk Bayrakları Asarak Çocuklara Sürpriz Yaptı

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için reklam panolarına Türk bayrakları asarak çocuklara sürpriz yaptı. Çocuklar, bayrakları alarak evlerine gitti.

23.04.2024 14:16  Güncelleme: 14:26
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi reklam panolarına Türk Bayrakları asarak çocuklara sürpriz yaptı. Çocuklar reklam panolarında bayraklardan alarak evinin yolunu tuttu.

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle reklam panolarına küçük Türk Bayrakları asarak çocuklara sürpriz yaptı. Çocuklar, billboardlar üzerinde yer alan bayraklara yoğun ilgi gösterdi. Kendileri için bayram armağanı olarak hazırlanan bayrakları kolaylıkla ve büyük bir mutlulukla alıyorlar.

23 Nisan Parkı, Kızılay ışıklı kavşak ve alışveriş merkezi mevkiindeki reklam panolarında ki bayraklar çocuklar kadar büyüklerinde ilgisini çekti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de kutlama mesajında "Milletimizin bağımsızlık ruhunu temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünü coşku içinde kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920, yüce Türk milletinin var olma mücadelesinin de en önemli adımıdır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir gururla idrak ettiğimiz bu anlamlı günü, milli egemenlik anlayışını sonsuza kadar yaşatacak temel güç kaynağımız çocuklarımıza armağan etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirecek, onların eğitimine ve gelişimine destek olmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor; TBMM'nin açılışının 104. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Reklam Panolarına Türk Bayrakları Asarak Çocuklara Sürpriz Yaptı - Son Dakika
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