Düzce Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahiplendirme Platformu Kurdu

Yerel

Düzce Belediyesi, tüm tedavileri ve aşılarının yapılması noktasında önemli bir misyon üstlenmesinin yanında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda da örnek bir çalışmaya imza attı. Düzce Belediyesi tarafından, hayvan sahiplenmeyi kolaylaştırmak ve süreci daha kurumsal hale getirmek üzere www.pati.duzce.bel.tr platformu kuruldu.

Düzce'de yaralı, hasta ve evsiz sokak hayvanlarına sahip çıkan Düzce Belediyesi, Türkiye'nin en modern hayvan barınağı olma özelliğine sahip Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde can dostların tedavi ve rehabilitasyonlarını büyük bir özenle gerçekleştiriyor. Özellikle son 5 yılda; sokak hayvanlarına yönelik önemli ve Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atan Düzce Belediyesi, çalışmalarını ileri noktaya taşıyarak sahiplendirme konusunda da örnek bir çalışmayı hayata geçirdi.

Sahipsiz sokak hayvanları konusunda sorumluluklarını harfiyen yerine getirerek, yaralı, hasta ve evsiz can dostlara sahip çıkan Düzce Belediyesi, hayvan sahiplendirme sürecini daha kolay ve kurumsal bir şekilde yürütmek üzere www.pati.duzce.bel.tr platformunu kurdu. Platform sayesinde kısırlaştırılmış, tüm aşıları ve kontrolleri yapılmış, sağlıklı bir köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlar ya da kurumlar, web sayfası üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek. Aynı platform üzerinden yetişkin ve yavru köpeğin yanı sıra kedi sahiplendirme de yapılacak.

Başkan'dan mesaj

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü platformda yayınladığı mesajında "Değerli kardeşim, burası karşılıksız sevgiyi bilen, masum bir cana bir kap yemeği, bir yudum suyu çok görmeyen, evinde bahçesinde ya da sokağında hayvanları koruyup kollayanların, yaşamında bir çift sevgi dolu göze yer açmak isteyenlerin karşılık bulacağı, can dostlarımız için Düzce'de belediye çatısı altında kurulmuş ilk platformdur. Bu platformu kurmamızdaki amaç, sorumluluğumuz altındaki can dostlarımızı sıcak bir yuvaya, aslında bir aileye kavuşturmaktır. pati.duzce.bel.tr sürekli güncellenen, bakımını, tedavisini, rehabilitasyonunu yaptığımız sokak hayvanlarına ulaşabileceğiniz bir mecradır. Sokaklardaki can dostlarımızın zarar görmeden yaşamlarına devam etmesini sağladığımız Hayvan Konukevi'miz için hazırladığımız bu site, artık sizlerin hizmetinde. İçinde hayvan sevgisi olan insan; merhametlidir, güvenilirdir, cömerttir. Biz yaratılan her zerreyi severiz. Çünkü yaratanı severiz" ifadeleri yer alıyor. - DÜZCE