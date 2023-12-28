 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce Belediyesi Spor Akademisi ile Sungurlu Belediyesi arasında oynanan Voleybol 2.lig müsabakasında depremzedelere destek - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Belediyesi Spor Akademisi ile Sungurlu Belediyesi arasında oynanan Voleybol 2.lig müsabakasında depremzedelere destek

Düzce Belediyesi Spor Akademisi ile Sungurlu Belediyesi arasında oynanan Voleybol 2.lig müsabakasını izlemeye gelen taraftarlar, depremzedelere destek amacıyla parkeyi atkı, bere, eldiven ve oyuncak yağmuruna tuttu. Yaklaşık 600 hediye paketi, görevliler tarafından toplanarak deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi ile Sungurlu Belediyesi arasında oynanan Voleybol 2.lig müsabakasında depremzedelere destek
28.12.2023 - 10:03,
Abone Ol

Düzce Belediyesi Spor Akademisi ile Sungurlu Belediyesi arasında oynanan Voleybol 2.lig müsabakasını izlemeye gelen taraftarlar, başlatılan anlamlı kampanya ile depremzedelere gönderilmek üzere parkeyi atkı, bere, eldiven ve oyuncak yağmuruna tuttu.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Türkiye Voleybol 2.Liginin son haftasında evinde Sungurlu Belediyesini ağırladı. Düzce Belediyesi Spor Akademisi maçtan 3-0 ayrılırken, maça seyircilerin depremzedelere yönelik destekleri damga vurdu.

Müsabaka öncesinde yapılan duyuruda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından deprem bölgesinde yaşayanlara yönelik başlatılan ve Düzce Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden de duyurulan kampanya ile ilgili taraftarlara bilgi verildi. Ardından taraftarlar, yanlarında getirdikleri ve içerisinde atkı, bere, eldiven ve oyuncak olan hediye paketlerini sahaya attı.

Taraftarların attığı yaklaşık 600 hediye paketi, daha sonra görevliler tarafından toplanarak Kahramanmaraş Elbistan bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce Belediyesi, voleybol, Spor, Deprem, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Spor Akademisi ile Sungurlu Belediyesi arasında oynanan Voleybol 2.lig müsabakasında depremzedelere destek - Son Dakika


11:08
Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50
Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50
Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46
İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45
Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36
2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek

Son Dakika
11:08 Kızıl Goncalar Dizisine RTÜK'ten Para ve Yayın Durdurma Cezası
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:50 Dolar 29,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:50 Köylüler, çobana cinsel saldırıda bulunup dövdüler
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
10:45 Altının gramı 1974 lira seviyesinde işlem görüyor
10:39 Kuzey Marmara Otoyolu'nda gerçekleşen kaza, drone kamera ile görüntülendi
10:36 2024'ten itibaren şans oyunları vergi oranları yarı yarıya düşecek
10:32 Süper Kupa için Suudi Arabistan'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
10:25 Sigarada vergi oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 11:21:15. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Spor Akademisi ile Sungurlu Belediyesi arasında oynanan Voleybol 2.lig müsabakasında depremzedelere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement