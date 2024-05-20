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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi yönetim kademesinde değişiklik yapıldı.

Düzce Belediyesinde yapılan yeni bir düzenlemeye göre Burak Coşkun, Hasan Günden, Okan Kaltu, Barış Bayrak ve Cihan Ünal başkan yardımcısı oldu.

Burçin Sarıcan Protokol ve Koordinasyondan sorumlu Başkan Başdanışmanı ve Kültür İşleri Müdürü, Ayşe Kılıç Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halka İlişkiler Müdürü, Yasin Özdemir İç Denetim Müdürü, Serkan Yılmaz Başkanlık Ofisi Başkanı ve Bilim Merkezi Müdürü, Okan Özkasap Mali Hizmetler Müdürü, Mehmet Ali Kahraman İnsan Kaynakları ve Eğitim ile Teftiş Kurulu Müdürü, Beytullah Yılmaz İtfaiye Müdürü,

İsmail Pişkin Muhtarlık Hizmetleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü, Numan Şirin Yazı İşleri Müdürü, Yasin Tüfekçi Spor Akademisi Başkanı, Kalender Aydın İmar ve Şehircilik Müdürü, Ahmet Bayar Emlak İstimlak Müdürü, Asuman Öztürk Çetinkaya Hukuk İşleri Müdürü, Fatih Yalçın Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü,

Mücella Öztürk Park ve Bahçeler Müdürü ve Tarım Akademisi Başkanı, Eyüp Yurdakul Mezarlıklar Müdürü, Selçuk Yıldırım Zabıta Müdürü, Gönül Asuk Veteriner işleri Müdürü, Emre Çelik Beyaz Masa Sorumlusu, Caner Yürük Destek Hizmetleri Müdürü, Mehmet Emin Tangüder Temizlik İşleri Müdürü, Elife Özerçetin Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürü, Sinan İnan Arşiv Hizmetleri sorumlusu olarak atandığı bildirildi. - DÜZCE