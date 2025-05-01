Düzce'de 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Kutlaması

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'de işçiler, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla Düzce Belediyesi'nin önünde toplanarak Anıtpark Meydanı'na yürüdü. TÜRK-İŞ Düzce Temsilcisi Ali Işık, "Hayat pahalılığına ve vergide adaletsizliğe 'hayır' diyeceğiz… Kamusal hakların gasp edilmesine eğitim ve sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesine karşı eşit ve parasız hizmet hakkı istiyoruz" dedi.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla Düzce'de işçiler, sendika üyeleri, partililer ve vatandaşlar yürüyüş düzenledi. Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Anıtpark Meydanı'nda sona erdi.

Ortak açıklamayı okuyan TÜRK-İŞ Düzce Temsilcisi Ali Işık, "İşsizliğe ve taşeron çalışmaya 'dur' diyeceğiz. Yoksulluğa ve kayıt dışılığa karşı güvenceli çalışmayı ve insanca yaşam ücretini savunacağız. Hayat pahalılığına ve vergide adaletsizliğe 'hayır' diyeceğiz… Kamusal hakların gasp edilmesine eğitim ve sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesine karşı eşit ve parasız hizmet hakkı istiyoruz. Temel tüketim maddelerinde dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesini istiyoruz. Temel tüketim ürünlerinde vergiler sıfırlanmalı, gelir vergisi dilimleri adil hale getirilmeli. Emekçiler borç batağında, geçinemiyor" diye konuştu.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken Işık, emekçilerin örgütlenme hakkının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek "Sendika anayasal hakkımız. Ancak işveren baskısı ve hukuki engellerle bu hak fiilen kullanılamaz hale getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin de insanca yaşam koşullarına ulaşamadığını belirten Işık, 14 bin 500 TL emekli aylığının "açlık sınırının yarısı" olduğuna dikkat çekerek, 2008 öncesi emeklilik sisteminin geri getirilmesi çağrısında bulundu.

Kamuda çalışan işçilere yönelik kemer sıkma politikalarına tepki gösteren Işık, "Emeğin karşılığını istiyoruz. Grev ve toplu sözleşme hakkımız engellenemez. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sınıf dayanışması" dedi.