Düzce\'de 191 hacı adayı dualarla uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kutsal topraklara gidecek 191 kişilik kafile için uğurlama töreni düzenlendi.

Düzce Valiliği ile İl Müftülüğü koordinesinde, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen uğurlama törenine yüzlerce vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla yola çıkacak olan 191 kişilik hacı adayı kafilesini Düzce Belediyesi de yalnız bırakmadı. Törende hazır bulunan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını ileterek hacı adaylarına yola çıkmadan önce gül suyu, havlu ve şekerden oluşan hediyeler takdim etti. Ekipler, vatandaşlara haclarının hayırlı ve kabul olması temennisinde bulundu.

Kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan adaylar, sevdikleriyle vedalaştıktan sonra okunan duaların ardından tekbir ve salavatlar eşliğinde yolcu edildi. - DÜZCE