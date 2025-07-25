Düzce'de 200 Dönümlük Arazi Gümrük Müdürlüğü için Tahsis Edildi - Son Dakika
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Düzce'de 200 Dönümlük Arazi Gümrük Müdürlüğü için Tahsis Edildi

Düzce\'de 200 Dönümlük Arazi Gümrük Müdürlüğü için Tahsis Edildi
25.07.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Selamlar mevkiinde 200 dönümlük arazinin Gümrük Müdürlüğü için tahsis edildiğini açıkladı. Düzce Gümrük Müdürlüğü'nün tesis çalışmaları devam ederken, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, bu gelişmenin Düzce sanayisine katkı sağlayacağını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Selamlar mevkiinde 200 dönümlük arazinin Gümrük Müdürlüğü yapılması amacıyla tahsis edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz aralık ayında resmi kuruluşu tamamlanan Düzce Gümrük Müdürlüğü konusunda Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmaları devam ediyor. Geçici hizmet alanları ve kalıcı tesisler konusunda birçok inceleme ve alan araştırması yapılan Düzce Gümrük Müdürlüğü konusundaki en yeni gelişmeyi, Başkan Faruk Özlü, DTSO yeni hizmet binası şantiyesi ziyareti sırasında paylaştı. Dr. Faruk Özlü, "Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte üzerinde çalıştığımız Gümrük Müdürlüğü için düşündüğümüz arazi Selamlar mevkiindeki 200 dönümlük arazidir. Bu arazinin de Gümrük Müdürlüğü için tahsisi yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde buradaki Gümrük Müdürlüğü ve Tır Parkı inşaat çalışmalarına başlayacağız. Düzce'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında görüşlerini dile getiren DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Düzce'nin her alandaki gelişimi için ilimizin tüm dinamikleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 200 dönümlük arazi tahsisinin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Düzce Gümrük Müdürlüğü arazisinin gelişen, büyüyen Düzce sanayisine hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 200 Dönümlük Arazi Gümrük Müdürlüğü için Tahsis Edildi - Son Dakika

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