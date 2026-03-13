Düzce'de 2026 Hedefleri Değerlendirildi - Son Dakika
Düzce'de 2026 Hedefleri Değerlendirildi

Düzce\'de 2026 Hedefleri Değerlendirildi
13.03.2026 13:40
Akçakoca'da yapılan toplantıda 2025 başarıları ve 2026 hedefleri ele alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Mart ayı değerlendirme toplantısında, Orman İşletme Müdürlüklerinin 2025 yılı çalışmaları ele alınırken 2026 yılı hedef ve programları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

2026 yılı Mart ayı değerlendirme toplantısı, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur başkanlığında Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya bölge müdür yardımcıları, şube ve işletme müdürleri katıldı. Toplantıda işletme müdürlüklerinin 2025 yılı gerçekleşmeleri değerlendirilerek, 2026 yılı program, gerçekleşmeler ve hedefleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Programların aksatılmadan zamanında ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi için azami gayret gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantı, Bölge Müdürü Kanbur'un kapanış konuşması ve başarı dileklerinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akçakoca, Düzce, Çevre, Yerel, Son Dakika

Yerel Haberler, Akçakoca, Düzce, Çevre, Yerel, Son Dakika

SON DAKİKA: Düzce'de 2026 Hedefleri Değerlendirildi - Son Dakika
