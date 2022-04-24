Düzce'de 23 Nisan kutlamaları - Son Dakika
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Düzce'de 23 Nisan kutlamaları

24.04.2022 00:57
Düzce'de 23 Nisan kutlamaları

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sebebi ile iki yıldır yapılamayan 23 Nisan kutlamaları, iki yılın ardından Düzce'de Bahçeşehir spor salonunda gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sebebi ile iki yıldır yapılamayan 23 Nisan kutlamaları, iki yılın ardından Düzce'de Bahçeşehir spor salonunda gerçekleştirildi. Veliler ve öğrenciler salonu doldurdu.

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Korona virüs salgını sebebi ile iki yılın ardından ilk defa Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet katılımcıların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, "Sevgili çocuklar bugün sizin bayramınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki Atatürk, egemenliği kayıtsız şartsız milletin olma ilkesini kendine şiar edindi. Yarının büyükleri olarak sizleri de aynı anlayışta ve onun yurtta sulh cihanda sulh düsturu ile yolunuza devam edeceğinizi düşünüyoruz. Milletimizin geçmişte olduğu şekilde de insanlık tarihinin en medeni bir şekilde yarın siz üstleneceksiniz. Sevginin kardeşlik tohumlarının atıldığı bu güzel günden beklentimiz dünya geleceğine hoşgörünün hakim olması her yerde barışın ve mutluluğun tesis edilmesidir. Bu kutlu bayram vesilesi ile kurtuluş savaşımızın baş komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün aziz şehitlerimize rahmetle minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın devamında Düzce merkeze bağlı okulların hazırladığı halk oyunları gösterileri izleyenleri mest etti. Tekvando gösterisi büyük beğeni toplarken, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulunda 300 öğrencinin hazırladığı rap şarkı ise tüyleri diken diken etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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