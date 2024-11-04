Düzce'de 40 Engelliye Akülü Sandalye Bağışı - Son Dakika
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Düzce'de 40 Engelliye Akülü Sandalye Bağışı

Düzce\'de 40 Engelliye Akülü Sandalye Bağışı

Hayırsever Mustafa İnci, Düzce'de 40 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

04.11.2024 16:43
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Düzce'de hayırsever iş bir adamının destekleri ile 40 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, şehirde bulunan engelli bireylere desteklerini sürdürüyor. Düzce'de hayırsever Mustafa İnci, 40 akülü tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere hediye etti. Akülü sandalyelerin teslim töreninde konuşan İnci, "Allah bize nasip etti de böyle bir hayıra vesile olduk. Firma olarak bir dernek kurduk. Bu derneğin de ilk faaliyeti 40 akülü tekerlekli sandalye bağışı oldu. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"En anlamlı program oldu"

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, davet edildiği birçok programın olduğunu ama son zamanlarda katıldığı en iyi programın akülü sandalye dağıtımı olduğunu belirterek, "İşimiz gereği sürekli programlara katılıyoruz. Gün içinde birçok programa gidiyorum. Ama uzun zamandır katıldığım en anlamlı program bu oldu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırsever Mustafa İnci'ye de şükranlarımı sunuyorum. Ömrü boyu bu işlerde çalışmış birisi olarak ne kadar anlamlı bir iş yapıldığını çok iyi görebiliyorum" şeklinde konuştu.

"Düzce bu konuda hayırsever bir şehir"

Düzce'nin hayırsever bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Selçuk Aslan ise, "Kelimelerin kifayet etmediği anlamlı bir programdayız. Dezavantajlı kardeşlerimize hayırsever Mustafa İnci'nin firmasınca kurulan yardım derneğinin 40 adet akülü tekerlekli sandalyenin dağıtımındayız. Düzce'ye geldim geleli birçok hayırlı iş yaptık. Birçok kardeşimiz müracat edip, bir şeyler yapmak istediğini söyledi, biz de vesile olduk. Düzce bu konuda hayırsever bir şehir. Bu organizasyonda da böyle oldu. Mustafa Bey bizimle irtibata geçti. 40 tane Düzceli kardeşimize destek oldu. 25 adette Bolu'daki kardeşlerimize gönderdik. Kendisinden Allah razı olsun. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırdıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından akülü tekerlekli sandalyeler teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 40 Engelliye Akülü Sandalye Bağışı - Son Dakika

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