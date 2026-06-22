Düzce'de 40 hafız için icazet töreni - Son Dakika
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Düzce'de 40 hafız için icazet töreni

Düzce\'de 40 hafız için icazet töreni
22.06.2026 13:25
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Düzce'de 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur'an Kursu ve Mehmet Akif Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 40 hafız için icazet merasimi yapıldı. Programa Vali Mehmet Makas, Milletvekili Ercan Öztürk ve Diyanet yetkilileri katıldı; hafızlar belgelerini aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur'an Kursu ve Mehmet Akif Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan 40 hafızımızın icazet merasimi yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Kız Kuran Kursu ve Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık İcazet merasimine Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, davetliler, kurs görevlileri, öğretmenler ve hafızların ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas, 40 hafızın icazetini aldığı merasimde öğrencileri tebrik ederek, hafızlıklarının mübarek olması duasında bulundu.

Milletvekili Ercan Öztürk ise "15 Temmuz Şehitleri Kız Kur'an Kursu ve Mehmet Akif Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizden oluşan 40 hafızımızın icazet merasimine katılarak bu anlamlı ve müstesna güne ortak olduk. Kelamların en güzelini kalplerine nakşeden, büyük bir gayret ve azimle hafızlıklarını tamamlayan evlatlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Onları yetiştiren kıymetli hocalarımıza ve her zaman destek olan ailelerine şükranlarımı sunarım. Rabb'im, hıfzettikleri Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde bir ömür sürmeyi nasip eylesin" dedi.

Konuşmaların ardından ise hazırlara belgeleri verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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