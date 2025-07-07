Düzce'de 400 Yataklı Hastane İçin İhale Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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Düzce'de 400 Yataklı Hastane İçin İhale Tarihi Açıklandı

Düzce\'de 400 Yataklı Hastane İçin İhale Tarihi Açıklandı
07.07.2025 18:54  Güncelleme: 18:56
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 37 dönüm alan üzerine inşa edilecek 400 yataklı hastanenin uygulama projesinin ihalesinin 28 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Yeni hastane, Düzce'yi sağlık alanında güçlü bir merkez yapma hedefiyle inşa edilecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan 37 dönüm alan üzerine yapılacak olan 400 yataklı hastanenin uygulama projesinin 28 Temmuz'da ihalesinin yapılacağını duyurdu.

Batıda bir sağlık kampüsü oluşturduklarını dile getiren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Yer tahsisini yaptığımız Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüşümü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının Uygulama Projesi 28 Temmuz'da ihaleye çıkıyor. Sağlık yatırımlarında da Düzce'mizi bölgesinin en güçlü merkezlerinden biri yapmaya kararlıyız. Bu meyanda, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na Düzceli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

37 dönüm alan üzerine yapılacak olan 100 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan hastane 400 yatıklı olacak. 8-10 milyar TL'lik maliyetle hayata geçirilecek olan projede, 121 tek kişilik ve 72 çift kişilik hasta odası bulunak, 15 yeni ameliyathane, 139 yoğun bakım yatağı, 4 bin metrekarelik acil servis aynı anda 100 hastaya hizmet verebilecek kapasitede olacak. Deprem izolatörlü inşa edilecek yeni hastanede Düzce'de olmayanlar da yapılacak. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Yanık Ünitesi, Hiperbarik Oksijen Ünitesi, Uyku Laboratuarı, Diyabet Merkezi, Obezite Merkezi, Endoskopi Ünitesi, Bronkoskopi Ünitesi gibi pek çok önemli sağlık birimi de yer alacak. Görüntüleme merkezinde ileri teknoloji cihazlar bulunacak ve laboratuvar altyapısı tam donanımlı olacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de 400 Yataklı Hastane İçin İhale Tarihi Açıklandı - Son Dakika

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