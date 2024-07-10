Düzce'de 49 Çiftçiye Organik Sera Örtü Malzemesi Dağıtıldı - Son Dakika
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Düzce'de 49 Çiftçiye Organik Sera Örtü Malzemesi Dağıtıldı

Düzce Tarım İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla 49 çiftçiye Organik Sera Örtü Malzemesi Dağıtımı yapıldı. Yapılan dağıtım ile eskiyen seralar yenilecek atıl durumdakiler tekrar ekonomiye kazandırılacak. Düzce Valisi Selçuk Aslan, tarımda verimliliği artıran bu tür projelerin çiftçilere büyük katkı sağladığını belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ise projenin amacının mevcut seraların yenilenmesi ve atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması olduğunu ifade etti.

10.07.2024 14:08
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DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla 49 çiftçiye Organizeli Sera Örtü Malzemesi Dağıtımı yapıldı. Yapılan dağıtım ile eskiyen seralar yenilecek atıl durumdakiler tekrar ekonomiye kazandırılacak.

2024 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 'Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi' kapsamında Düzce ili Plastik Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesiyle çiftlere sera naylonu dağıtıldı.

Darıca Mahallesindeki programa katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, bu tür projelerin tarımda verimliliği artırarak çiftçilere büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve çiftçilerimizin desteklenmesi gerektiğini de vurgulaya Aslan, Düzce'nin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce'de 309 adet sera bulunduğunu 120 dekar alanda örtü altı yetiştiriciliği yapıldığını bildirdi. Düzce'de seralarda genellikle sebze üretimi yapıldığını işaret eden Uzun, "Örtü altı yetiştiriciliği, modern tarımın en önemli unsurlarından biridir. İklim şartlarının her geçen gün daha da değişken hale geldiği günümüzde, seralar tarımsal üretimde güvenli ve sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır. Bu projeyle, hem mevcut seralarımızı yenilenecek üretim kapasitemiz artacak hem de atıl durumda olan seraları yeniden ekonomiye kazandırılacaktır" dedi.

Yüzde 50'si hibe

Esra Uzun, proje Bütçesinin 1 milyon 130 bin TL olduğunu bunun yüzde 50'sinin Bakanlık tarafından hibe edildiğini belirterek "Proje ile 49 üreticiye 91 adet farklı ölçülerde sera naylonları verilecektir. İklim değişikliği, tarımsal üretim üzerinde ciddi etkiler oluşturmakta ve üreticilerimizi zorlu şartlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu fikirle, sera naylonu dağıtımı ile çiftçilerimizin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı direncini artırmayı ve üretim süreçlerinde daha istikrarlı bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Dağıtılacak sera naylonları ile çiftçilerimiz üretim maliyetlerini düşürerek, daha ekonomik ve kaliteli ürünler yetiştirmelerine imkan tanıyacağız. Bu sayede, ilimizin tarımsal üretim potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ise çiftçilere sera naylonları verildi. Vali Aslan programın sonunda seraları gezdi, ürünleri inceledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 49 Çiftçiye Organik Sera Örtü Malzemesi Dağıtıldı - Son Dakika

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