Düzce'de 5 Saatlik Kesintinin Ardından Şebekeye Su Verildi - Son Dakika
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Düzce'de 5 Saatlik Kesintinin Ardından Şebekeye Su Verildi

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Düzce Belediyesi'nin İller Bankası kredisi ve Devlet Su İşleri yatırım planları dahilinde başlattığı İçme Suyu İsale ve Arıtma Tesisi Projesi'nde yeni bir süreç başladı. DSİ tarafından kaynaktan getirilen su hattı borusu Düzce Belediyesi İçme Suyu Hattı'na bağlandı. Şebekede kesinti yaparak mantoj işlemi yapan ekipler çalışmayı 5 saat içinde bitirdi.

06.08.2024 17:39  Güncelleme: 17:48
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5 saatlik kesintinin ardından şebekeye su verildi

Düzce altyapısı için tüm kurumlar iş birliği halinde

DÜZCE - Düzce Belediyesi'nin İller Bankası kredisi ve Devlet Su İşleri yatırım planları dahilinde başlattığı İçme Suyu İsale ve Arıtma Tesisi Projesi'nde yeni bir süreç başladı. DSİ tarafından kaynaktan getirilen su hattı borusu Düzce Belediyesi İçme Suyu Hattı'na bağlandı. Şebekede kesinti yaparak mantoj işlemi yapan ekipler çalışmayı 5 saat içinde bitirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün mega projeleri arasında yer alan ve Düzce'nin gelecek 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan İçme Suyu İsale ve Arıtma Tesisi Projesi'nde önemli bir aşama daha kayda geçti. Şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve kullanım süresini çoktan geride bırakan 120 kilometrelik hat, ek kaynak ve arıtma tesisinin yenilenmesini kapsayan, İller Bankası kredisi ve DSİ yatırımları ile eş zamanlı olarak yürütülen 45 Milyon Euro değerindeki proje kapsamında arıtma tesisine boru bağlantısı yapıldı. Devlet Su İşleri tarafından yeni kaynaktan çekilen içme suyu ana boru hattı Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Beyköy'de bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne bağlandı. Sabah saatlerinde planlı su kesintisi ile başlayan çalışmalar ekiplerin üstün çabası ile 5 saat içinde tamamlandı ve şehrin tamamına kontrollü olarak su verilmeye başlandı.

Şehir merkezinden geçen eski borulardaki kayıp-kaçak ile basınç ayarlarından meydana gelen arızaların da giderilmesi amacıyla hızla ilerleyen projede kaynakların bağlanması süreci devam ederken arıtma tesisi kapasitesinin de günlük 100 metreküpe kadar çıkarılması planlanıyor. Proje kapsamında şebeke borularının da yenilenmesi sonrasında basınçtan kaynaklanan sorunların tamamen çözüme kavuşturulması için çalışmalar devam ediyor.

Düzce\'de 5 Saatlik Kesintinin Ardından Şebekeye Su Verildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 5 Saatlik Kesintinin Ardından Şebekeye Su Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 5 Saatlik Kesintinin Ardından Şebekeye Su Verildi - Son Dakika
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