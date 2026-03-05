Düzce\'de Amatör Takımlara Malzeme Deposu

DÜZCE(İHA) – Düzce Şıralık Futbol sahası alt bölümünde, amatör takımlarımızın kullanımına sunulmak üzere malzeme deposu inşa edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir çalışma daha hayata geçirildi. Şıralık Amatör Futbol Sahası tribün alt bölümünde, amatör takımlarımızın kullanımına sunulmak üzere malzeme deposu yapıldı. Yapımı tamamlanan depo sayesinde sahayı kullanan amatör kulüpler antrenman ve müsabakalarda ihtiyaç duydukları spor ekipmanlarını daha düzenli, güvenli ve pratik bir şekilde muhafaza edebilecek.

Yeni alan, kulüplerimizin organizasyon süreçlerini kolaylaştırırken saha içi hazırlıkların da daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacak. - DÜZCE